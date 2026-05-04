PcComponentes faz 21 anos com descontos até 50% em tecnologia

A PcComponentes está a celebrar 21 anos e preparou uma das campanhas mais aguardadas do ano para os fãs de tecnologia. Entre 3 e 17 de maio, a loja online lança a sua campanha de aniversário com o mote “Ofertas que vieram para partir tudo”.

Durante duas semanas, os consumidores podem aproveitar descontos até 50% em todas as categorias, abrangendo produtos como:

Smartphones

Portáteis

Componentes para PC

Gaming

Televisores

Pequenos e grandes eletrodomésticos

Acessórios tecnológicos

A campanha inclui ainda:

Dias temáticos com promoções especiais

Ofertas flash de 24h e 48h

Uma super oferta diária, com descontos ainda mais expressivos

Entregas rápidas e portes grátis

Além das promoções, a empresa reforça a conveniência para os clientes com:

Entregas entre 24 a 48 horas

Envios gratuitos em compras superiores a 50€

PcComponentes: Uma oportunidade para quem quer poupar em tecnologia

A campanha de aniversário da PcComponentes posiciona-se como uma excelente oportunidade para quem pretende adquirir equipamentos tecnológicos a preços mais competitivos, seja para trabalho, lazer ou gaming.

Com uma combinação de descontos relevantes, campanhas relâmpago e ofertas diárias, esta ação promete captar a atenção de consumidores que procuram maximizar o orçamento sem abdicar de qualidade.

Para quem está a pensar investir em tecnologia nas próximas semanas, esta poderá ser uma das campanhas mais interessantes de maio.

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