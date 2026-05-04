PcComponentes faz 21 anos com descontos até 50% em tecnologia
A PcComponentes está a celebrar 21 anos e preparou uma das campanhas mais aguardadas do ano para os fãs de tecnologia. Entre 3 e 17 de maio, a loja online lança a sua campanha de aniversário com o mote “Ofertas que vieram para partir tudo”.
Durante duas semanas, os consumidores podem aproveitar descontos até 50% em todas as categorias, abrangendo produtos como:
- Smartphones
- Portáteis
- Componentes para PC
- Gaming
- Televisores
- Pequenos e grandes eletrodomésticos
- Acessórios tecnológicos
A campanha inclui ainda:
- Dias temáticos com promoções especiais
- Ofertas flash de 24h e 48h
- Uma super oferta diária, com descontos ainda mais expressivos
Entregas rápidas e portes grátis
Além das promoções, a empresa reforça a conveniência para os clientes com:
- Entregas entre 24 a 48 horas
- Envios gratuitos em compras superiores a 50€
PcComponentes: Uma oportunidade para quem quer poupar em tecnologia
A campanha de aniversário da PcComponentes posiciona-se como uma excelente oportunidade para quem pretende adquirir equipamentos tecnológicos a preços mais competitivos, seja para trabalho, lazer ou gaming.
Com uma combinação de descontos relevantes, campanhas relâmpago e ofertas diárias, esta ação promete captar a atenção de consumidores que procuram maximizar o orçamento sem abdicar de qualidade.
Para quem está a pensar investir em tecnologia nas próximas semanas, esta poderá ser uma das campanhas mais interessantes de maio.