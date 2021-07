Pandemia Clara: Como está o seu concelho na COVID-19?

Infelizmente os números da COVID-19 no nosso país voltaram a aumentar. O número de concelhos a transitar para o estado de alerta, risco elevado e risco muito elevado tem vindo a aumentar.

Com tanta medida, é difícil às vezes saber quais as restrições e outras informações. O site Pandemia Clara ajuda-o!

O site Pandemia Clara, tal como o nome sugere, apresenta de forma clara todas as medidas de contenção do governo. Este site já foi apresentado pelo Pplware no ano passado, mas, entretanto ganhou um novo grafismo e novas funcionalidades.

O site tem filtros para que, por dia ou por concelho, saiba tudo o que pode ou não fazer. Do lado esquerdo basta que escolha o concelho e o dia, sendo as medidas apresentadas do lado direito. É também apresentada a informação sobre o nível de risco do concelho escolhido.

Plano de vacinação da COVID-19

O site apresenta também os números da vacinação para cada um dos concelhos. É possível saber, por concelho, o número de inoculações, o nº de inoculações diárias, uma projeção ao nível das inoculações, etc.

O portal serve também para saber onde se localizam os postos de testagem COVID-19.

Este portal é provavelmente o mais completo e atualizado no que diz respeito às medidas, dados, vacinas e pontos de testagem. Se querem estar sempre atualizados no que diz respeito à COVID-19, guardem este site nos favoritos.

Pandemia Clara