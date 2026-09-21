Pagar mais para ver publicidade? Decisão do Disney+ está a revoltar utilizadores

O mercado de streaming está a passar por transformações profundas e a paciência dos utilizadores parece ter chegado ao limite. Recentemente, uma alteração contratual nos termos de serviço do Disney+ fez disparar os alarmes na comunidade tecnológica e gerou uma onda expressiva de contestação nas redes sociais. A preocupação surgiu após o envio de comunicações oficiais por correio eletrónico a dar conta de revisões no acordo de subscrição da plataforma.

A leitura inicial das novas diretrizes levou muitos subscritores a acreditar que a publicidade tradicional passaria a invadir todos os níveis de serviço. Esta interpretação causou forte indignação em fóruns especializados e no Reddit, onde diversos utilizadores afirmaram a intenção de cancelar as suas contas imediatamente ou recorrer a canais não oficiais de conteúdos caso a medida se confirmasse.

O que muda nos termos de serviço do Disney+

Na síntese enviada aos clientes, a empresa clarificou que todos os planos de serviço podem integrar elementos promocionais, patrocínios e anúncios exibidos antes ou após a reprodução de conteúdos. O texto abrange igualmente transmissões em direto, canais temáticos e serviços prestados por terceiros dentro da aplicação, salvaguardando apenas os perfis infantis configurados no modo júnior.

A menção expressa à possibilidade de veiculação destes formatos em qualquer modalidade instalou a dúvida entre quem investe no patamar superior do serviço. Muitos consumidores pagam valores mais elevados precisamente para eliminar qualquer contacto com conteúdo publicitário, pelo que a abertura técnica dessa porta causou compreensível estranheza e desagrado.

Justificação da empresa e a reação dos subscritores

Perante a multiplicação de críticas, a marca esclareceu que a atualização contratual não representa uma mudança prática na experiência de visualização dos planos Padrão sem anúncios ou Premium. De acordo com os esclarecimentos oficiais, o catálogo sob demanda destes planos mantém-se livre de pausas comerciais durante a exibição de filmes e séries, ficando as inserções reservadas a transmissões ao vivo ou materiais institucionais de outros lançamentos da casa.

Os planos sem anúncios continuam sem intervalos comerciais em filmes e séries sob demanda.



É algo que plataformas como HBO Max e Apple TV fazem há muito tempo em suas assinaturas completas. pic.twitter.com/RME8HOzeqL — Info Disney Hulu (@InfoDisneyHulu) September 19, 2026

Esta prática assemelha-se àquilo que rivais de peso como a Apple TV ou a Max já implementam há algum tempo no ecossistema de transmissão digital. Ao exibir pequenos avisos promocionais de outras produções do catálogo antes de iniciar um episódio, o serviço procura promover a sua própria oferta sem interromper a narrativa central dos conteúdos.

Apesar das explicações formais, a reação dos consumidores reflete um desgaste acumulado face a sucessivos aumentos de preço e regras mais restritas sobre partilha de contas e bloqueadores de publicidade. No atual cenário competitivo, qualquer alteração que sugira perda de valor percebido coloca em risco a fidelização e a confiança do público.