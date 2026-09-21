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Pagar mais para ver publicidade? Decisão do Disney+ está a revoltar utilizadores

7 Comentários

O mercado de streaming está a passar por transformações profundas e a paciência dos utilizadores parece ter chegado ao limite. Recentemente, uma alteração contratual nos termos de serviço do Disney+ fez disparar os alarmes na comunidade tecnológica e gerou uma onda expressiva de contestação nas redes sociais. A preocupação surgiu após o envio de comunicações oficiais por correio eletrónico a dar conta de revisões no acordo de subscrição da plataforma.

Disney

A leitura inicial das novas diretrizes levou muitos subscritores a acreditar que a publicidade tradicional passaria a invadir todos os níveis de serviço. Esta interpretação causou forte indignação em fóruns especializados e no Reddit, onde diversos utilizadores afirmaram a intenção de cancelar as suas contas imediatamente ou recorrer a canais não oficiais de conteúdos caso a medida se confirmasse.

O que muda nos termos de serviço do Disney+

Na síntese enviada aos clientes, a empresa clarificou que todos os planos de serviço podem integrar elementos promocionais, patrocínios e anúncios exibidos antes ou após a reprodução de conteúdos. O texto abrange igualmente transmissões em direto, canais temáticos e serviços prestados por terceiros dentro da aplicação, salvaguardando apenas os perfis infantis configurados no modo júnior.

Looks like ads are on the way for everyone on Disney+, even Premier
byu/Paradoxbox00 inWellthatsucks

A menção expressa à possibilidade de veiculação destes formatos em qualquer modalidade instalou a dúvida entre quem investe no patamar superior do serviço. Muitos consumidores pagam valores mais elevados precisamente para eliminar qualquer contacto com conteúdo publicitário, pelo que a abertura técnica dessa porta causou compreensível estranheza e desagrado.

Justificação da empresa e a reação dos subscritores

Perante a multiplicação de críticas, a marca esclareceu que a atualização contratual não representa uma mudança prática na experiência de visualização dos planos Padrão sem anúncios ou Premium. De acordo com os esclarecimentos oficiais, o catálogo sob demanda destes planos mantém-se livre de pausas comerciais durante a exibição de filmes e séries, ficando as inserções reservadas a transmissões ao vivo ou materiais institucionais de outros lançamentos da casa.

Esta prática assemelha-se àquilo que rivais de peso como a Apple TV ou a Max já implementam há algum tempo no ecossistema de transmissão digital. Ao exibir pequenos avisos promocionais de outras produções do catálogo antes de iniciar um episódio, o serviço procura promover a sua própria oferta sem interromper a narrativa central dos conteúdos.

Apesar das explicações formais, a reação dos consumidores reflete um desgaste acumulado face a sucessivos aumentos de preço e regras mais restritas sobre partilha de contas e bloqueadores de publicidade. No atual cenário competitivo, qualquer alteração que sugira perda de valor percebido coloca em risco a fidelização e a confiança do público.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Disney+ utilizadores

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  1. Avatar de Nome
    Nome

    Eu tenho Disney+ na versão do pacote máximo e tenho zero publicidade.

    Responder
    1. Avatar de Gustavo
      Gustavo

      Mas nem toda gente precisa de pacote BBL

      Responder
  2. Avatar de Malafaia
    Malafaia

    Eu já me desmarquei da Disney, a seleção é pequena (ainda que algumas coisas são boas) e está super cara. Eu pago Netflix 4K e tenho Amazon Video "grátis" (sou Prime) porque têm os conteúdos que mais gosto. Antes tinha Disney mas parece-me uma estupidez: preço alto; conteúdo muito limitado e estanque; cultura muito "woke" (a Netflix começou já a moderar-se muito, já foi muito pior). E logo certas questões de ideal de filme: já não se podem ter filmes "normais" porque ferem susceptibilidades, querem fazer tudo digital e obrigar atores a aceitar as condições absurdas.

    Resumo: já "alugo" tudo o que preciso de ver deles. Não dou dinheiro a plataformas absurdas. E isto tendo sido cliente deles, com plano anual, desde o início!

    Responder
    1. Avatar de Muito mais que isso.
      Muito mais que isso.

      Tomei exatamente a mesma decisão. Face às restrições de acesso a conteúdos em alta definição (4K, HDR e Dolby Vision) na Europa, considero injustificável um custo mensal de quase 18 euros e 12 euros para conteudos 1080p.

      Responder
  3. Avatar de PorcoDoPunjab
    PorcoDoPunjab

    Acho que está certíssimo.

    Quem paga por uma bosta destas só tem é que levar com publicidade woke de enxurrada e dar o seu dinheiro a quem o sabe gerir.

    Responder
  4. Avatar de TT
    TT

    A Netflix já despachei, agora a Disney está pedir para ir pelo mesmo caminho

    Responder
  5. Avatar de Marcos
    Marcos

    Sou morador aqui do Brasil e sempre prezei por software original e raríssimas vezes recorri ao torrent. Mas foi quando a Amazon colocou propagandas no meu plano que eu pagava a 4 anos que pisei fundo no torrent e apps pirata. Me senti traído e jogado de escanteio. No Disney+ eu compartilhava a conta com meu irmão e a Disney também me retirou isso depois de todos os anos assinando.

    Me perdoem, mas hoje eu ZERO respeito por streaming.

    Responder
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