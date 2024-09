Ossan Rental: no Japão, há um website para alugar “velhotes”

Que a Internet recebe um infindável leque de conteúdo já sabíamos. No entanto, há sempre espaço para surpresas. Sabia que, no Japão, há um website que permite alugar "middle-aged/old man"? Chama-se Ossan Rental e existe desde 2012.

Em japonês, ossan significa "middle-aged/old man", ou "velhote". O termo dá nome a um website curioso, que permite alugar homens de meia-idade ou mais velhos. Funciona como uma compra online normal, por via da qual se escolhe a pessoa e se compra um pouco do seu tempo.

Num vídeo publicado no Instagram, Nick Lange partilhou que viajou para o Japão, com o objetivo de comprar uma casa. Contudo, recorreu ao Ossan Rental, após perceber que iria precisar de amigos durante a sua estadia.

Em Tóquio, através do website, alugou o "old man" Sakurai, de 58 anos, por 1000 ienes (cerca de 6€) por hora. Este ensinou-lhe sobre a cultura e a gastronomia japonesas, bem como o mercado imobiliário e o mundo dos encontros no país.

Além disso, partilhou que se reformou mais cedo e, a par de outras coisas, como cozinhar para a família e jogar ténis, que está "no mercado", sendo alugado para praticar desporto, ir ao cinema, e fazer compras, por exemplo.

Segundo mostrou, é possível escolher um "old man" normal, simpático ou cultural, entre uma série de outras categorias.

O Ossan Rental surgiu, em 2012, para eliminar o estigma que envolvia os ossans no Japão, de acordo com o empresário e criador do website, Takanobu Nishimoto.