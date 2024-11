A vitória de Donald Trump nas eleições vem abrir caminho a uma mudança grande nos EUA. Ainda é cedo para saber o que irá acontecer, mas é certo que terá lugar. No meio de todas as celebrações, os principais líderes das grandes empresas tecnológicas já reagiram à vitória de Donald Trump. Descubra o que estão a dizer.

A noite das eleições nos EUA não foi para os mais fracos. Apesar de algumas sondagens darem uma vantagem à candidata Democrata, a verdade é que Kamala Harris acabou por perder nas urnas. Foi Donald Trump o grande vencedor, tendo até já declarado a sua vitória.

Com esta nova realidade a ganhar lugar, os líderes das grandes empresas tecnológicas já reagiram à vitória de Donald Trump. Recorreram ao X para endereçarem as suas primeiras palavras e dar os parabéns ao 47.º Presidente dos EUA. Descubra as mensagens enviadas e que procuram marcar uma posição.

Os próximos tempos vão ser de alguma incerteza, em especial para perceber o que irá acontecer. As grandes empresas tecnológicas vão ter um papel importante no que a sociedade terá acesso, quer na partilha de informação, quer na forma como os cidadãos vão reagir às medidas que forem tomadas nos EUA por Donald Trump.