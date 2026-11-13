Operação internacional na Dark Web termina com 354 detenções

Uma megaoperação internacional contra o tráfico de produtos ilegais na Dark Web terminou com 354 detenções e a apreensão de várias toneladas de droga, armas de fogo e milhões de euros em dinheiro e criptomoedas.

Batizada de Operação TorNado, a iniciativa foi coordenada pela Europol e decorreu entre maio de 2025 e outubro de 2026, envolvendo forças policiais de 14 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Austrália e Países Baixos.

Mais de cinco toneladas de droga e centenas de armas apreendidas

No total, as autoridades detiveram 354 suspeitos, identificados como vendedores e compradores de mercados ilegais na Dark Web.

Os Estados Unidos lideraram o número de detenções, com 132 pessoas, seguindo-se o Reino Unido (59), Hungria (45), Alemanha (41) e França (23).

Entre os resultados da operação destacam-se:

354 pessoas detidas;

Cerca de 5,7 toneladas de drogas ilícitas apreendidas;

Mais de 234 milhões de dólares em dinheiro e criptomoedas apreendidos;

209 armas de fogo confiscadas;

38 máquinas utilizadas para produzir comprimidos.

Entre as substâncias apreendidas encontram-se fentanil, outros opioides, metanfetaminas, heroína, cocaína, ecstasy e MDMA.

Autoridades identificaram vendedores por detrás do anonimato

A investigação permitiu identificar suspeitos que operavam em vários mercados da Dark Web, incluindo plataformas como Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom e Tor2Door.

As autoridades aproveitaram informação recolhida em anteriores operações e o encerramento de vários destes mercados para identificar os responsáveis pelas contas utilizadas na comercialização de produtos ilegais.

A análise forense digital, a partilha de informação entre países e o rastreamento de transações em criptomoedas foram fundamentais para chegar aos suspeitos.

Apesar dos resultados, a Europol alerta que os mercados ilegais na Dark Web continuam a adaptar-se. As plataformas tendem a fragmentar-se, surgem novos espaços de comercialização e as comunicações passam frequentemente para serviços de mensagens encriptadas.

A investigação continua em vários países, com o objetivo de identificar outros indivíduos envolvidos nestas redes criminosas.