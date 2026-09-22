O seu site precisa de uma casa: o que acontece quando alguém entra?
Pense no seu negócio como uma loja. Pode ter uma morada perfeita, uma montra apelativa e até bons produtos. Mas se a porta custa a abrir e lá dentro estiver tudo lento e confuso… a pessoa sai e vai à concorrência.
No mundo online é igual:
- Domínio: a morada (ex.: osite.pt)
- Site: a “loja”, (o que o utilizador vê e usa)
- Alojamento Web (hosting): a casa onde tudo vive (o servidor que entrega o site)
E é aqui que acontece algo que lhe interessa e muito saber: o visitante não ver o alojamento, mas “sente-o”: na velocidade, na disponibilidade e na segurança.
O que acontece quando alguém escreve o seu domínio?
Quando alguém entra no seu site, o browser tem de:
- localizar o servidor onde o seu site está alojado;
- pedir os ficheiros (página, imagens, scripts);
- muitas vezes, consultar a base de dados (WordPress, lojas online, etc.);
apresentar tudo no ecrã e. claro está, de preferência sem demorar uma eternidade.
Se isto falha (ou atrasa), o utilizador não “espera mais um bocadinho”. Normalmente… desiste.
Ter domínio não é ter site
Quando compra um domínio, está apenas a garantir o endereço do seu. Sem alojamento, é como ter uma morada sem casa construída.O hosting é o que permite colocar o site online, assegurando recursos para que este possa funcionar: armazenamento, processamento, base de dados, email (em muitos casos), e tudo o resto.
A diferença entre um site que abre… e um site que funciona devidamente está ligada ao alojamento web isto porque um bom alojamento pode fazer a diferença em pontos muito práticos:
- Velocidade: páginas a abrir depressa (e não a “arrastar”)
- Disponibilidade: o site não pode “cair” quando alguém precisa dele
- Segurança: HTTPS/SSL, proteção e boas práticas de infraestrutura
- Backups: porque erros acontecem (e restaurar pode salvar o dia)
- Crescimento: o projeto aumenta e a infraestrutura tem de acompanhar
Nota importante: O hosting não faz milagres se o site estiver pesado, mal otimizado ou cheio de plugins. Mas se a “casa” for fraca, mesmo um site bem feito sofre.
Onde entra a PTisp nesta equação?
Se a ideia é ter um site rápido, seguro e com uma base sólida, o hosting de alto desempenho da PTisp está a apostar exatamente nesses pontos, e traz ainda alguns extras que fazem diferença logo à partida:
- Até -76% em alojamento web + Domínio & SSL GRÁTIS
- Backups automáticos
- Foco em mais velocidade, segurança e suporte
- Distinção: Eleito o Melhor Alojamento Web
- Avaliação: Excelente (4.5/5) com 331 opiniões no Google
Ou seja: além de “pôr o site online”, a proposta é dar-lhe uma casa preparada para o uso real com tráfego, com gestão diária e com margem para crescer.
Alojamento Web: A pergunta que interessa mesmo
Antes de escolher (ou mudar) de alojamento, faça esta pergunta:
O que acontece quando alguém entra no meu site?
- abre rápido?
- está online quando é preciso?
- funciona bem no telemóvel?
- está protegido?
- tenho backup se algo correr mal?
No fim do dia, o alojamento não é um detalhe “técnico” que se escolhe só pelo preço. É a base que vai decidir se o seu site responde… ou se falha quando alguém está mesmo prestes a clicar, comprar ou contactar.
Porque a realidade é simples: um site lento perde visitas, um site instável perde confiança e um site sem backups perde noites de sono.
Se quer uma presença online a sério, rápida, segura e pronta para crescer,, faz sentido começar pela fundação. E é aqui que o hosting de alto desempenho da PTisp, com até -76%, Domínio & SSL grátis e backups automáticos, entra como uma opção a ter em conta para dar ao seu projeto a “casa” que ele precisa.
A pergunta fica: quando alguém entra no seu site… vai encontrar uma porta aberta e uma experiência fluida, ou mais um motivo para fechar o separador?
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