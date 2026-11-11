O que são Cookies? Para que servem e que informações guardam quando navegamos na Internet?

Sempre que visitamos um site, é provável que apareça uma mensagem a pedir autorização para utilizar cookies. Muitas vezes, aceitamos sem pensar muito no assunto. Mas afinal, o que são cookies, para que servem e que informações podem recolher sobre os utilizadores?

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que os sites guardam no dispositivo do utilizador, como um computador, smartphone ou tablet, através do navegador (browser). A sua principal função é memorizar determinadas informações sobre a navegação, permitindo melhorar a experiência de utilização e facilitar futuras visitas.

Apesar de serem uma tecnologia antiga, continuam a desempenhar um papel importante no funcionamento da Internet.

Para que servem os cookies?

Os cookies permitem que um site reconheça um utilizador quando este regressa a uma página ou navega entre diferentes secções. Sem esta tecnologia, muitas funcionalidades que hoje consideramos normais seriam bastante mais difíceis de implementar.

Entre as principais utilizações estão:

Manter sessões iniciadas: permitem que um utilizador continue autenticado num serviço sem ter de introduzir novamente as credenciais em cada página.

permitem que um utilizador continue autenticado num serviço sem ter de introduzir novamente as credenciais em cada página. Guardar preferências: memorizam o idioma escolhido, o tema visual, a região ou outras definições.

memorizam o idioma escolhido, o tema visual, a região ou outras definições. Carrinhos de compras: ajudam a manter os produtos adicionados ao carrinho enquanto o utilizador navega numa loja online.

ajudam a manter os produtos adicionados ao carrinho enquanto o utilizador navega numa loja online. Análise de utilização: permitem perceber como os visitantes utilizam um site, quais as páginas mais consultadas e quanto tempo permanecem em cada uma.

permitem perceber como os visitantes utilizam um site, quais as páginas mais consultadas e quanto tempo permanecem em cada uma. Publicidade personalizada: podem ser utilizados para apresentar anúncios relacionados com os interesses e hábitos de navegação dos utilizadores.

Na prática, os cookies ajudam os sites a oferecer uma experiência mais personalizada e consistente.

Que tipos de cookies existem?

Nem todos os cookies têm a mesma finalidade. Existem diferentes categorias, que importa conhecer.

1. Cookies estritamente necessários

São essenciais para determinadas funcionalidades de um site, como a autenticação, a gestão de sessões ou a segurança. Sem estes cookies, alguns serviços podem deixar de funcionar corretamente.

2. Cookies de preferências

Guardam escolhas feitas pelo utilizador, como o idioma, a localização ou outras opções de personalização. Permitem que o site apresente as mesmas definições numa visita posterior.

3. Cookies estatísticos ou analíticos

Recolhem informações sobre a forma como os visitantes utilizam um site. Ajudam os responsáveis pelas páginas a identificar problemas, perceber tendências e melhorar os conteúdos e serviços.

4. Cookies de publicidade e marketing

Podem acompanhar a atividade de navegação e ajudar a construir perfis de interesses, permitindo apresentar publicidade mais direcionada. Alguns destes cookies são geridos por empresas externas ao site visitado.

Cookies de sessão e cookies persistentes: qual é a diferença?

Outra forma de classificar os cookies está relacionada com o tempo durante o qual permanecem armazenados.

Cookies de sessão: são temporários e, normalmente, eliminados quando o utilizador fecha o navegador. São frequentemente utilizados para manter uma sessão de navegação ativa.

são temporários e, normalmente, eliminados quando o utilizador fecha o navegador. São frequentemente utilizados para manter uma sessão de navegação ativa. Cookies persistentes: permanecem armazenados durante um período definido, que pode variar entre alguns minutos e vários meses ou anos. Permitem recordar preferências e reconhecer o navegador em visitas futuras.

É importante perceber que um cookie não é, por si só, um programa executável. Não instala aplicações, não executa código e não consegue, isoladamente, aceder a todos os ficheiros existentes no computador.

Os cookies representam um risco para a privacidade?

Os cookies não são necessariamente perigosos, mas podem levantar questões relacionadas com a privacidade.

O principal problema surge quando são utilizados para acompanhar os hábitos de navegação, criar perfis de utilizadores ou partilhar informações com terceiros para fins publicitários.

Existe também uma questão de segurança relacionada com os cookies de autenticação. Se um atacante conseguir obter um cookie de sessão válido, poderá, em determinadas circunstâncias, utilizá-lo para assumir a sessão de outra pessoa, sem precisar de conhecer a respetiva palavra-passe. Este tipo de ataque é conhecido como Session Hijacking.

Por esse motivo, os serviços devem implementar mecanismos de proteção, como a utilização de HTTPS e os atributos de segurança Secure , HttpOnly e SameSite nos cookies.

Secure : garante que o cookie só é enviado através de ligações HTTPS, protegendo-o durante a transmissão.

: garante que o cookie só é enviado através de ligações HTTPS, protegendo-o durante a transmissão. HttpOnly : impede que o cookie seja acedido por JavaScript, reduzindo o risco de roubo através de ataques XSS.

: impede que o cookie seja acedido por JavaScript, reduzindo o risco de roubo através de ataques XSS. SameSite: controla quando o cookie é enviado em pedidos feitos a partir de outros sites, ajudando a prevenir ataques CSRF.

Como apagar ou gerir os cookies?

Os principais navegadores permitem consultar, bloquear e eliminar cookies através das respetivas definições de privacidade.

No Google Chrome, por exemplo, é possível aceder a:

Definições → Privacidade e segurança → Cookies de terceiros.

A partir desta área, o utilizador pode gerir as opções disponíveis, incluindo o bloqueio de determinados cookies e a eliminação dos dados de navegação.

Outros navegadores, como Firefox, Microsoft Edge e Safari, também disponibilizam ferramentas semelhantes.

É importante ter em conta que apagar os cookies pode terminar sessões iniciadas, remover preferências guardadas e obrigar a autenticar novamente em alguns serviços.