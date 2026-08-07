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O plano secreto de Elon Musk para acabar com as operadoras e revolucionar o 5G

· Internet 9 Comentários

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Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. David Guerreiro says:
    7 de Agosto de 2026 às 09:31

    Como é que é a cobertura indoor?

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    7 de Agosto de 2026 às 10:28

    já expliquei aqui muitas vezes, não existe isso de acabar com as operadoras, as operadoras são que detem o licenciamento 5G, por isso ele estará sempre obrigado a usar as operadoras como intermediário, a oferta do direct to cell será das operadoras e nunca do musk, talvez no 6G se ele licitar bem nos leilões

    Responder
  3. Armindo says:
    7 de Agosto de 2026 às 10:51

    Musk tentando que a cotação da SpaceX não caia mais… hehehehe, o aldrabão do século tentando mais um golpe tático.

    Responder
  4. Zé Manel says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:07

    O Zé é capaz de ter razão. Os mamões do costume não vão largar o “osso”, o mercado já está dividido em talhões… tenho um ap. Novo à + de 2 anos, (no centro da cidade) e está tomado pela miao e mais nenhuma operadora consegue lá entrar. ..
    Ainda dizem que podemos escolher a operadora!

    Responder
  5. Zec says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:09

    Se é um plano secreto como está público? No final de 2027 (ou seja, 2028 com os atrasos habituais do Musk) 150 Mbps já vai ser lixo.

    Responder
  6. Luis Henrique Silva says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:25

    É tudo muito bonito, mas acho que já há lixo a mais no espaço, já são satelites demais no espaço, a continuar assim, um dia vai ser inviável ir ao espaço sem correr risco de levar com destroços.

    Responder
  7. Técnico Meo says:
    7 de Agosto de 2026 às 13:00

    Meshtastic starlink 🙂

    Responder

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