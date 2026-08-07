O plano secreto de Elon Musk para acabar com as operadoras e revolucionar o 5G

A SpaceX está a preparar uma ofensiva sem precedentes no setor das telecomunicações móveis. Com o projeto Starlink Mobile, a empresa de Elon Musk quer rivalizar de forma direta com as grandes operadoras globais, mudando a forma como os smartphones se ligam à Internet e eliminando as zonas sem cobertura.

Starlink e Elon Musk querem mudar o 5G

A estratégia para superar as limitações de velocidade dos satélites passa por rentabilizar a infraestrutura já instalada na Terra. Em vez de investir milhares de milhões de euros na construção de torres de telemóvel tradicionais, a Starlink tem planos para colocar pequenas estações base nos suportes das antenas parabólicas Starlink V5 espalhadas por telhados de casas e empresas.

Estes equipamentos vão funcionar como uma gigantesca rede descentralizada, emitindo sinal em frequências móveis com linha de visão direta para os dispositivos no chão. Esta abordagem promete garantir conexões mais estáveis e velocidades superiores às oferecidas pelas redes celulares atuais.

Satélites de nova geração e velocidades de 150 Mbps

No espaço, o reforço da rede será assegurado pelos novos satélites Direct-to-Cell V2, que começam a ser colocados em órbita através dos lançamentos do foguetão Starship. Estes novos equipamentos apresentam uma capacidade de processamento vinte vezes superior à versão anterior e vão permitir atingir velocidades 5G e LTE até 150 Mbps diretamente em smartphones normais, sem qualquer modificação ou acessório extra.

Para otimizar o rendimento das ligações, está também a ser desenvolvido um modem de conectividade dedicado para ser integrado pelos principais fabricantes de processadores móveis. A expansão do espectro de frequência da empresa reforça o potencial técnico desta nova arquitetura de rede.

Estreia comercial marcada para o final de 2027

O lançamento comercial do serviço Starlink Mobile está agendado para o último trimestre de 2027. Além de assegurar cobertura total em áreas rurais e locais isolados, a infraestrutura promete uma resiliência muito superior durante catástrofes naturais, tirando partido da estabilidade do segmento espacial.

Com esta combinação entre antenas terrestres e cobertura de satélite, a SpaceX pretende captar uma fatia substancial dos clientes das operadoras tradicionais, apresentando uma alternativa mais robusta e sem falhas de sinal.