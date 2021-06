O papel das ferramentas de segurança na proteção dos dados pessoais

A Internet tem um grande impacto em todas as áreas de ação social. O quotidiano, as interações sociais e a economia são direcionadas para as novas tecnologias de informação e comunicação. O aspeto positivo das novas tecnologias reflete-se na criação de um espaço virtual que tem levado à remoção de várias barreiras, permitindo a interação e troca de informações em todo o mundo. Já o envolvimento nas redes sociais proporciona a ligação de comunicadores que procuram um espaço que lhes permita exercer a liberdade de expressão e ligar-se a novos “amigos”.

Devido à sensação de total liberdade e ausência de censura, são deixados inúmeros dados pessoais e fotos online, sem pensar em possíveis abusos de privacidade.

O registo de vários incidentes na rede continua a indicar a necessidade de medidas de proteção de modo a proteger os utilizadores e o Estado de direito, pois a liberdade na rede só é possível com a existência de sistemas de segurança adequados.

O desenvolvimento da tecnologia e o advento da Internet possibilitaram novas formas de ligação. Os benefícios da Internet são grandes, mas apenas quando a Internet é entendida como um meio, não como uma substituição instantânea da vida real.

A Internet e a proteção de dados

A rede social é um meio para interações sociais com o objetivo comunicação mútua, ou seja, ligando-se a conhecidos existentes. Existe um envolvimento constante de novos membros da rede para fazer contactos sociais ou de negócios. Se partirmos do facto de que o sucesso de uma rede social é determinado pelo número de utilizadores que acedem a essa rede, por analogia concluímos que os participantes da rede possuem o sucesso determinado pelo número de “amigos” que eles têm numa rede específica.

Para aumentar a sua atratividade e atrair o maior número possível de novos conhecidos, os utilizadores da rede deixam diversos tipos de informação e fotos. Para esse fim, muitas vezes esquecem o perigo representado pela disponibilidade dos seus dados pessoais a um grande número de utilizadores. A rede não é um espaço seguro. A imprudência das redes levou à ocorrência de inúmeros incidentes de grande alcance, o que levou a que se começassem a expressar preocupações sobre a divulgação significativa e o uso dos seus dados pessoais.

As informações pessoais dos utilizadores costumam ser distribuídas sem o seu conhecimento. Um bom exemplo disso é a captura de fotos, que podem ser usadas ​​não apenas para representações maliciosas, mas também para reconhecer rostos, o que é especialmente interessante para autoridades estatais. Por outro lado, a informação que consta nas redes muitas vezes não é verificada e o anonimato é conseguido por meio de um perfil disfarçado, usado por vezes para vários comportamentos criminológicos.

Esses fenómenos levaram ao fato de que utilizadores incapazes de se proteger, tentam remover o seu perfil e, assim, excluir os dados depositados. Nesses casos, eles descobrem que a rede continua a “lembrar” o conteúdo que criaram. A exclusão de um perfil de utilizador não implica na remoção de comentários e comunicação com outros utilizadores cujos perfis permanecem online junto com todo o conteúdo.

Ameaças de rede

A privacidade é um dos direitos humanos básicos que está especialmente ameaçada pelo surgimento de novas tecnologias de informação. A Internet possibilitou monitorizar as comunicações, analisar fotos, aceder a dados pessoais dos utilizadores e a sua posterior distribuição, sem o consentimento e conhecimento da pessoa cujos dados se trata.

Os próprios utilizadores de dados pessoais contribuem para a criação dos seus próprios registos digitais. As informações e dados do perfil deixados dessa forma podem ser mal utilizados de várias formas. Os dados podem ainda ser usados ​​para causar danos comerciais.

O desenvolvimento tecnológico e o grande papel da Internet criaram um ambiente caracterizado pelo processamento de grandes quantidades de informação privada. Diante tais fenómenos, os utilizadores procuram por formas de proteção gratuita, mas que praticamente não contemplam o fator de proteção da privacidade. Por outro lado, observa-se também que muitos utilizadores usam métodos diferentes para proteger os dados pessoais e o conteúdo publicado, usando por exemplo pseudónimos com informações falsas ou introduzindo acesso limitado aos seus perfis.

Suites de segurança como solução segura de proteção de dados

Para garantir a proteção de dados e informações pessoais, bem como a proteção de outros dados e outros valores, é importante usar uma suite de segurança e proteção antivírus com componente de proteção da privacidade. E isso é válido não só para computadores como também para dispositivos móveis. A generalidade das soluções possui analisadores heurísticos, que permite a deteção eficiente de vírus desconhecidos.

É também importante que a solução escolhida faça o download automático de novos bancos de dados de vírus da Internet, de forma a atualizar automaticamente o próprio programa. Dessa forma, poderá dar resposta imediata a novas ameaças.

O princípio de funcionamento de um bom software antivírus para proteção de dados é baseado numa grande variedade de testes e verificações que o programa executa para identificar fontes fraudulentas e de baixa qualidade na Web. Além disso, o sistema recolhe feedback do utilizador e alerta outros utilizadores clientes sobre transações e ações suspeitas no site. Isso permite que possa navegar na Internet com relativa segurança, sem medo de encontrar sites falsos e virais.

Há atualmente muitas opções interessantes em software antivírus, e poderá fazer a sua escolha com base em diversos critérios do seu interesse.

Em conclusão…

O uso da Internet e de novas tecnologias leva à criação de tecnologias paralelas às comunidades sociais e novas formas de negócios. Sem dúvida que as redes virtuais facilitam a socialização dos seus utilizadores, a troca de informações e a comunicação sem barreiras temporais e espaciais. No entanto, esses benefícios criaram, ao mesmo tempo, a possibilidade de existirem diferentes espécies de abuso e crime. Atendendo a que a Internet é um instrumento indispensável aos negócios modernos, mas também ao funcionamento dos setores público e privado, o esforço é direcionado para a obtenção de um elevado grau de proteção da privacidade dos cidadãos, zelando para que a utilização da Internet para trabalho e lazer esteja a salvo.