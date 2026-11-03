Nuno Melo alvo de ataque informático: hackers usaram o WhatsApp até para tentar roubar dinheiro

O telemóvel do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, foi alvo de um ataque informático que permitiu a terceiros utilizar o seu número de telefone e enviar mensagens através do WhatsApp, fazendo-se passar pelo governante. Cidadãos pela Cibersegurança pede explicações ao Governo.

O caso aconteceu durante uma deslocação oficial a Atenas, na Grécia. Segundo Nuno Melo, os atacantes conseguiram desviar comunicações e duplicar contactos, utilizando posteriormente o WhatsApp para enviar mensagens em seu nome.

Uma das mensagens terá inclusivamente solicitado uma transferência de dinheiro. O ataque foi detetado depois de um assessor de imprensa que acompanhava o ministro ter recebido uma mensagem suspeita.

Segundo as informações divulgadas pelo governante, o problema estará relacionado com vulnerabilidades no telemóvel, que já não permitia instalar novas atualizações de software. A situação terá sido resolvida através da substituição do equipamento.

Telemóvel desatualizado levanta questões de segurança

Um dos aspetos mais preocupantes deste incidente é precisamente o facto de o equipamento utilizado por Nuno Melo já não receber atualizações de software.

Os sistemas operativos dos smartphones recebem regularmente atualizações destinadas a corrigir vulnerabilidades de segurança. Quando um equipamento deixa de ser suportado pelo fabricante, pode ficar exposto a falhas que já não são corrigidas.

No entanto, ainda não foram divulgados o fabricante, o modelo do equipamento ou os detalhes técnicos que permitam perceber exatamente como ocorreu a intrusão.

A iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança (CpC) alerta que os efeitos descritos podem corresponder a diferentes cenários, desde o acesso indevido à conta de WhatsApp até ao comprometimento efetivo do sistema operativo do telemóvel.

Esta distinção é particularmente importante: se os atacantes conseguiram apenas assumir o controlo da conta de mensagens, o impacto poderá ser mais limitado. Mas, se tiveram acesso ao próprio equipamento, poderão estar em causa conversas, contactos, ficheiros e outras informações potencialmente sensíveis.

Cidadãos pela Cibersegurança pede explicações ao Governo

Na sequência do caso, a iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança considera que o incidente não deve ser tratado apenas como uma situação de fraude através de mensagens.

A organização defende que o Governo deve esclarecer se o telemóvel utilizado pelo ministro era pessoal ou fornecido pelo Estado, qual foi o método de ataque e durante quanto tempo os atacantes conseguiram manter o acesso.

É também solicitada informação sobre a realização de uma análise forense independente para determinar se existiu acesso a informação classificada ou sensível e se as autoridades nacionais de cibersegurança e os serviços de informações foram notificados.

Entre as recomendações apresentadas estão a utilização exclusiva de equipamentos fornecidos e geridos pelo Estado para comunicações governativas, a substituição imediata de dispositivos sem suporte de segurança e o recurso a canais de comunicação seguros para assuntos institucionais.

A CpC defende ainda a realização de uma auditoria independente aos equipamentos e às práticas de comunicação dos gabinetes ministeriais.

O caso de Nuno Melo volta a colocar em evidência um problema frequentemente subestimado: a segurança digital dos responsáveis políticos não depende apenas das infraestruturas tecnológicas do Estado, mas também dos dispositivos e das práticas de utilização diária.

Quando está em causa o responsável pela pasta da Defesa Nacional, as consequências de um eventual comprometimento podem ultrapassar largamente uma simples tentativa de burla através do WhatsApp.