Novo Calendário da E-goi promete dinamizar a comunicação das empresas em 2025

O Calendário de Marketing e Redes Sociais 2025 da E-goi - plataforma de automação de marketing omnichannel - já está disponível para download gratuito. Este ano, a ferramenta oferece mais de 270 datas estratégicas e 25 estratégias comprovadas, selecionadas para ajudar as empresas a promover as suas campanhas ao longo do ano.

O recurso, já habitualmente desenvolvido pela E-goi, visa auxiliar no planeamento de marketing. Ao longo dos anos, já foram mais de 30 mil empresas impactadas com a ferramenta, que se afirma como uma verdadeira aliada para diferentes sectores.

Para 2025, a plataforma decidiu ir além, transformando a sua conhecida ferramenta em algo mais valioso.

Decidimos que era hora de inovar e trazer ainda mais valor para as empresas. Além do mapeamento habitual de datas, este ano incluímos estratégias para promover os principais eventos do ano.

Explica Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi

Assim, o novo calendário de marketing vai além do mapeamento tradicional e destaca-se como um recurso mais estratégico para profissionais de marketing. Com mais de 270 datas - incluindo feriados, dias comemorativos e eventos relevantes para os setores de marketing e negócios - o calendário agora também inclui mais de 25 estratégias práticas para apoiar a comunicação de datas-chave, como o Dia dos Namorados, o Dia da Mãe e a Black Friday.

A nova abordagem garante que as empresas estejam cientes das datas importantes e equipadas com estratégias para tirar o máximo partido de cada oportunidade relevante do ano.

Queremos entregar valor para as empresas e ajudá-las a aproveitar todos os momentos do ano.

Salienta Caruana.

Embora traga novidades, o calendário de marketing da E-goi mantém recursos que se revelaram valiosos ao longo dos anos, como o envio mensal de emails com lembretes das datas importantes e a integração facilitada com Google Calendar, Outlook e Apple. Estas funcionalidades tornam o planeamento ainda mais eficiente, permitindo que as empresas se concentrem em criar campanhas impactantes e bem-sucedidas.

O calendário já está disponível e pode ser encontrado em três idiomas. Para descarregar gratuitamente, basta clicar no botão abaixo:

Calendário de Marketing 2025