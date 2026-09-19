Nova burla no WhatsApp! PSP lança alerta para todos

Recebeu uma mensagem de um familiar ou amigo a pedir uma transferência urgente pelo WhatsApp? Antes de enviar qualquer dinheiro, confirme por outro meio.

O WhatsApp tornou-se uma das principais ferramentas de comunicação entre familiares, amigos e até empresas. Essa utilização massiva também o transformou num alvo apetecível para os burlões, que procuram assumir ou utilizar indevidamente contas para se fazerem passar por outras pessoas.

Em Portugal, a PSP tem alertado para diferentes esquemas de fraude que recorrem, entre outras técnicas, ao spoofing, uma técnica que permite falsificar a identificação apresentada numa comunicação, como um número de telefone. A força de segurança já deu conta do aumento de casos relacionados com a falsificação de números de telemóvel.

Como funciona a nova burla do WhatsApp?

Através da exploração de vulnerabilidades em telemóveis com sistemas desatualizados (especialmente modelos mais antigos), os burlões "clonam" a conta. O esquema é invisível: a vítima continua a usar a aplicação normalmente e não vê as mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas em seu nome.

Os criminosos fazem-se passar por si para pedir transferências urgentes a familiares e amigos para IBANs desconhecidos. Por isso, são os seus contactos a principal linha de defesa!

Como prevenir e detetar:

✅ Atualize sempre: Mantenha o sistema operativo do seu telemóvel e a aplicação WhatsApp nas versões mais recentes. ✅ Verificação em 2 passos: Ative esta funcionalidade nas definições do WhatsApp. É uma barreira essencial. ✅ A Regra de Ouro: Recebeu um pedido de dinheiro? A pessoa recusa-se a atender uma chamada de voz? É burla! Confirme sempre qualquer pedido financeiro através de uma chamada telefónica normal ou contacto presencial.

A segurança começa em cada um de nós. Se detetar esta burla, denuncie numa Esquadra da PSP. Proteja-se e partilhe este alerta!