NOS com investimento recorde! Lucro sobe 57% para 144 milhões

Como já referimos várias vezes, a pandemia veio acelerar a transição digital e tal obrigou a mais investimento. De acordo com informações recentes da NOS, o investimento total realizado em 2021 atingiu níveis recorde, ultrapassando os 570 milhões de euros.

Este investimento permitiu reforçar a liderança na qualidade do serviço móvel, reforçar a capilaridade de serviços Gigabit fixos, estabelecer as condições para uma liderança sustentada no 5G, manter o primeiro lugar no ranking das empresas que mais investem em I&D e reforçar a aposta na digitalização da sociedade.

Em 2021 a NOS prestava mais de 10,3 milhões de serviços...

2021 foi mais um ano de forte crescimento operacional para a NOS, com reflexo em todos os segmentos de telecomunicações.

No final do ano, a NOS prestava mais de 10,3 milhões de serviços, entre os quais:

1,65 milhões de serviços de televisão paga

5,35 milhões de serviços móveis, dos quais mais de 61,5% pós-pagos

Cerca de 1,5 milhões de serviços de internet de banda larga fixa.

Os serviços convergentes continuaram a ter um bom acolhimento por parte dos nossos clientes, atingindo 5,23 milhões no final de 2021, e aumentando para 64,4% a penetração destes serviços na base de clientes de acesso fixo, revelou recentemente a empresa.

A NOS foi também o primeiro operador em Portugal a lançar oficialmente o serviço comercial 5G, no dia 26 de novembro.

O número de casas com acesso a redes de maior largura de banda atingiu 5,12 milhões, dos quais mais de metade cobertas com fibra ótica.

O Resultado Líquido Consolidado situou-se em 144 milhões de euros, valor que compara com 92 milhões registados no ano passado, e que supera ligeiramente os registados pré pandemia de 2019.