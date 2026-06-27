Netflix dificulta a partilha de contas com uma nova exigência. E as críticas não param…

A Netflix está a testar uma nova funcionalidade que vai complicar a vida a quem partilha a sua conta com familiares ou amigos. Esta alteração surge numa altura em que a plataforma continua a apertar o cerco à partilha de passwords.

Identificação individual para cada perfil na Netflix

A Netflix começou a implementar, de forma experimental, um novo requisito para as contas partilhadas. Alguns utilizadores depararam-se com a obrigatoriedade de associar um endereço de correio eletrónico exclusivo, além do nome e apelido, a cada perfil individual configurado na mesma conta de subscrição.

Até ao momento, esta funcionalidade não foi alargada a todos os clientes do serviço, mas as queixas e capturas de ecrã no Reddit já começaram a acumular-se. O maior motivo de descontentamento reside no facto de esta nova barreira ser completamente obrigatória para prosseguir.

Caso se depare com este aviso, não conseguirá aceder aos conteúdos sem preencher os dados solicitados. Embora alguns utilizadores tenham conseguido contornar temporariamente a situação ao reinstalar a aplicação ou ao desativar as funções de teste nas definições, a verdade é que o bloqueio acaba sempre por reaparecer passados alguns dias.

Personalização ou o combate à partilha?

Segundo a Netflix, a introdução de um email por perfil serve para facilitar o início de sessão, garantir recomendações mais precisas e simplificar a recuperação de credenciais. Contudo, na comunidade tecnológica, suspeita-se que o verdadeiro objetivo seja outro muito diferente.

Não é segredo que a empresa pretende erradicar a utilização de contas por pessoas que não residam no mesmo agregado familiar. Apesar da contestação inicial, a estratégia de cobrar por membros adicionais provou ser um verdadeiro sucesso financeiro.

Especula-se agora que esta recolha de dados individuais possa ser o primeiro passo para criar perfis pagos de forma mais segmentada ou para facilitar o bloqueio de acessos específicos sem necessidade de suspender a conta principal.

Para já, a medida representa um incómodo considerável, especialmente para quem cria perfis distintos apenas para organizar idiomas ou preferências pessoais, vendo-se agora obrigado a gerir múltiplos endereços de correio eletrónico.

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