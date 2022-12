O Netflix está a tentar acabar com uma das práticas mais antigas dentro do seu serviço. Falamos da partilha de passwords, que tem sido identificada como uma das causas para que o serviço esteja a perder utilizadores.

Com experiências já realizadas com sucesso neste campo, sabe-se agora que irá detetar e castigar os utilizadores que partilhem passwords. É algo que não irá agradar a nenhuns utilizadores e terá início já no próximo ano.

Depois de atingir pela primeira vez uma quebra no número de utilizadores, o Netflix resolveu identificar as causas deste movimento inesperado. Rapidamente encontrou o culpado, algo que na verdade até se esperava já dada a sua importância.

Com a partilha de contas marcada, a empresa tratou de desenvolver mecanismos para identificar esta prática e tentar que os utilizadores a façam. Várias medidas foram testadas na América do Sul, com a cobrança de um valor extra a ser identificada como uma alternativa.

O que agora foi revelado dá conta de que estes testes devem estar terminados e as conclusões tomadas, com as próximas ações a estarem prestes a serem tomadas. Assim, o Netflix deverá tomar medidas em 2023 para identificar estas situações e impedir que aconteçam.

Nos testes realizados, o Netflix cobrou um valor de 3 dólares para quem partilhava as suas contas fora da sua morada. O proprietário da conta deve fornecer um código de verificação a qualquer utilizador fora da família que queira aceder, com este a ser pedido repetidamente até que uma taxa mensal adicional seja paga para adicionar outros utilizadores.

A Netflix deverá aplicará regras de partilha de contas através do endereço, IDs de equipamentos e atividade da conta. Para evitar perder clientes, pode tentar eliminar de forma gradual este processo, em vez de o interromper de uma só vez.

Claro que existe ainda a nova modalidade assente em publicidade, com um preço mais reduzido. Esta tem limitações, mas parece ser uma alternativa mais barata para muitos utilizadores, que pretendem apenas acesso aos conteúdos num único dispositivo.