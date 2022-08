As notícias sobre o novo plano do Netflix, suportado por publicidade, não param de chegar. Sabe-se cada vez mais sobre esta proposta que deve chegar no final do ano, mas ainda sem datas ou preços.

A verdade é que as informações que têm surgido não são as melhores, com cada vez mais limitações a serem reveladas. Depois de surgir a possibilidade de os filmes e séries não poderem ser descarregados, há mais uma informação que certamente não agradará aos utilizadores.

Ao longo das últimas semanas tem sido possível conhecer a próxima proposta da Netflix. Falamos do novo plano que deve ser lançado no final do ano e que será suportado por publicidade, o que o tornará mais barato e mais acessível.

Esta deve ser a resposta que o maior serviço de streaming da Internet vai dar para cativar os utilizadores que tem vindo a perder. Será também assim que tentará acabar com a partilha de contas, ao ter um plano que se espera muito mais barato.

Na verdade, as informações que têm surgido, ainda que de forma não oficial, não parecem ser nada positivas. Agora surgiu mais uma que dá conta que a resolução máxima deste plano se ficará pelos muitos básicos 480p.

Apesar desta resolução ser a que está acessível atualmente ao plano mais básico, esperava-se muito mais. Quem tem a prática de partilhar contas consegue ter acesso a 1080p ou 4K+HDR, muito longe do que, supostamente, irá ser oferecido no plano suportado por publicidade.

Depois de termos visto ontem que não será possível descarregar conteúdos para ver sem Internet, esta é mais uma má notícia para quem espera esta novidade. Há ainda, a juntar a tudo isto, a limitação de conteúdos por causa dos contratos com distribuidores e com os estúdios de criação.

Com tantos cortes e limitações, o Netflix terá mesmo de apostar num valor de mensalidade muito baixo para que tal nova proposta seja interessante. Este plano marcará a diferença, faltando ainda saber se será pela positiva ou se, pelo contrário, não será pelas melhores razões.