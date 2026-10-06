UE quis deixar Microsoft Teams e correu mal: “é um autêntico desastre”

A busca por independência tecnológica em relação às gigantes dos EUA tem sido uma das bandeiras da União Europeia nos últimos anos. No entanto, levar a teoria para a prática nem sempre corre conforme o planeado. Decidiu introduzir o Element Pro como uma salvaguarda interna e soberana face ao Microsoft Teams. A reação dos funcionários foi imediata e demolidora.

UE quis deixar Microsoft Teams e correu mal

Mensagens internas e relatórios que vieram a público revelam um descontentamento generalizado por parte dos burocratas comunitários. A plataforma foi concebida para servir de plano de contingência aos serviços da Microsoft sofram interrupções técnicas ou restrições legais ligadas aos EUA. Acabou descrita em termos extremamente duros pelos próprios utilizadores, que a consideram ineficaz, desnecessária e frustrante.

Soberania digital esbarra na realidade

A decisão de implementar o Element Pro surgiu após receios crescentes sobre a dependência excessiva de software dos EUA e o alcance das leis norte-americanas sobre dados europeus. A ideia central era assegurar a continuidade do trabalho institucional. Com canais de conversação, chamadas e partilha de ficheiros. Estes estariam alojados em infraestruturas controladas e com recurso a tecnologia aberta, espelhando as funções centrais do ecossistema Microsoft 365.

A transição provou ser bastante atribulada e muitos funcionários apontam a falta de maturidade e de estabilidade funcional como os principais entraves. O software, gerido pela empresa britânica responsável pelo protocolo descentralizado Matrix, acabou por ser visto como um obstáculo à produtividade. Isto em vez de uma verdadeira solução prática para o trabalho diário dos gabinetes europeus.

Resistência à saída do ecossistema dos EUA

Perante a onda de críticas, a liderança da empresa responsável pelo Element sublinhou que a ferramenta se encontra atualmente numa fase de testes internos. Problemas de juventude são normais em projetos de grande escala. Foi também recordado que organizações globais de grande relevo, como as Nações Unidas e a própria NATO, utilizam esta mesma plataforma sem registo de incidentes graves.

Ainda assim, os trabalhadores europeus insistem que qualquer confronto direto com o software da Microsoft resulta invariavelmente em desvantagem. Para a maioria das equipas em Bruxelas, a habituação e integração profunda do ecossistema da Microsoft tornam quase impossível aceitar alternativas que não estejam ao mesmo nível de polimento e facilidade de utilização.

Apesar da contestação ruidosa, o Microsoft Teams continua a ser a ferramenta primária da Comissão Europeia, permanecendo o Element Pro como uma solução de recurso. O episódio ilustra com clareza o longo e sinuoso caminho que a Europa terá de percorrer se quiser atingir uma verdadeira soberania digital. Isto sem sacrificar a eficiência do seu próprio aparelho governativo.