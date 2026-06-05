NATO formaliza parceria para reforçar Ciber-Resiliência

A NATO anunciou uma nova parceria estratégica em cibersegurança com três dos principais nomes da indústria tecnológica: a ESET, a Microsoft e a Palo Alto Networks.

O objetivo passa por fortalecer a resiliência coletiva perante o aumento das ciberameaças e contribuir para um ciberespaço mais seguro, aberto e estável.

A iniciativa, de caráter não comercial, foi apresentada durante a conferência internacional de cibersegurança CyCon 2026, realizada em Tallinn. Através desta colaboração, a Aliança Atlântica pretende aprofundar o diálogo com o setor privado, promovendo a partilha de informação, a troca de conhecimento e a coordenação de atividades relacionadas com a segurança digital.

Segundo Jean Charles Ellermann-Kingombe, Secretário-Geral Adjunto da NATO para a Cibersegurança e Transformação Digital, a proteção do espaço digital não depende apenas de tecnologias robustas.

“A dissuasão e a defesa no ciberespaço não se resumem a hardware e software fiáveis, mas também a normas e princípios partilhados”, afirmou o responsável.

O responsável destacou ainda que as infraestruturas críticas enfrentam uma pressão crescente por parte de agentes maliciosos que aproveitam os avanços tecnológicos para desenvolver ataques cada vez mais sofisticados.

Compromisso assumido na Cimeira de Vilnius

A nova parceria surge na sequência dos compromissos definidos pelos países aliados durante a NATO Vilnius Summit 2023. Nessa ocasião, foi reconhecida a importância do setor privado no reforço das capacidades de prevenção, deteção, defesa e resposta a incidentes cibernéticos.

Com esta colaboração, a NATO pretende beneficiar da experiência e do conhecimento técnico das empresas parceiras para aumentar a segurança e a capacidade de recuperação dos sistemas digitais utilizados pelos seus membros.

ESET destaca importância da cooperação

Para Martin Talian, diretor de Soluções Corporativas da ESET, a iniciativa surge num momento particularmente desafiante para a segurança digital global.

Segundo o responsável, a crescente pressão sobre o ciberespaço e sobre as infraestruturas críticas torna essencial a cooperação entre organizações públicas e privadas, permitindo reforçar a resiliência coletiva através da partilha de conhecimento e experiência.

A ESET participará no projeto com o conhecimento adquirido através da monitorização do panorama global de ameaças, da proteção de infraestruturas críticas e da análise de operações cibernéticas em cenários de conflito, incluindo o acompanhamento da guerra na Ucrânia.

CyCon reuniu especialistas de 48 países

Organizada pelo NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, a CyCon é uma das principais conferências internacionais dedicadas à defesa cibernética.

A edição de 2026 decorreu entre 26 e 29 de maio sob o tema "Securing Tomorrow" e reuniu cerca de 800 participantes, entre decisores políticos, especialistas em cibersegurança, académicos e representantes da indústria provenientes de 48 países.

Com esta nova parceria, a NATO reforça a aposta na colaboração entre entidades públicas e privadas para responder a um cenário de ameaças digitais cada vez mais complexo e desafiante.