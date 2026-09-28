Não espere pela festa: Amazon já começou a antecipar descontos
A Amazon prepara mais uma edição da sua Festa de Ofertas Prime, marcada para os dias 6 e 7 de outubro, mas os descontos já começaram a aparecer antes da data oficial. Para quem está a planear fazer compras durante o evento, estas ofertas antecipadas podem ser uma oportunidade para encontrar alguns produtos a preços mais baixos sem ter de esperar pelo início da campanha.
Entre as ofertas que já estão disponíveis encontram-se produtos de várias categorias, com destaque para equipamentos e dispositivos da própria Amazon, mas também para outras áreas do catálogo. A campanha antecipada permite começar a comparar preços e identificar oportunidades antes das 48 horas em que deverá concentrar-se uma parte significativa das promoções destinadas aos membros Prime.
Ainda assim, vale a pena manter alguma atenção aos preços. Nem todas as promoções representam necessariamente o melhor negócio possível, pelo que comparar o valor atual com o preço habitual do produto pode ajudar a perceber se o desconto é realmente interessante.
Oportunidades em destaque na Amazon
Rato sem fios ergonómico
Amazon Basics Rato sem fios ergonómico, DPI ajustável, preto
Pacote de 36 pilhas
Amazon Basics – Pacote de 36 pilhas alcalinas AA de alto desempenho, 1,5 volts, vida útil de 10 anos
Cabo adaptador unidirecional USB-C para HDMI
Amazon Basics Cabo adaptador unidirecional USB-C (fonte) para HDMI (ecrã) (compatível com Thunderbolt 3), 4K a 30 Hz, 1,8 m, preto
Suporte dobrável de alumínio para laptops
Amazon Basics Suporte dobrável de alumínio para laptops com tela de 33 cm (13") – 38 cm (15"), preto
Elevador de suporte para monitor
Amazon Basics Elevador de suporte para monitor com altura ajustável e organizador de armazenamento, design empilhável de 3 níveis, plástico ABS até 10 kg, para monitores e computadores portáteis
Aspirador potente de cilindro sem saco
Amazon Basics Aspirador potente de cilindro sem saco, para pisos duros e tapetes, filtro HEPA, compacto e leve, 700 W, 1,5 l (UE), Preto
Chaleira Elétrica de Água 1,7L
Amazon Basics Chaleira Elétrica de Água 1,7L, 2200 W, Sem BPA com Base 360°, Desligamento Automático e Filtro Anticalcário Removível, Preto Fosco
Limpador a vapor portátil
Amazon Basics Limpador a vapor portátil para casa com 9 acessórios, potente jato de vapor de 1000 W, depósito de 250 ml, branco
Moedor de café elétrico
Amazon Basics Moedor de café elétrico, preto
Grelha elétrica
Amazon Basics – Grelha elétrica de contacto com controlo de temperatura, placas antiaderentes, 2000 W, preto
Liquidificadora de mão elétrica
Amazon Basics Liquidificadora de mão elétrica, 6 velocidades com turbo, caixa de armazenamento de pressão, 400 watts, médio, cor preta
Ferro com gerador de vapor
Amazon Basics Ferro com gerador de vapor com bomba de 6 bares, impulso de vapor de 240 g/min, saída de vapor de 120 g/min, depósito de 1,8 litros, 2400 W, branco/azul
Aspirador de barra
Amazon Basics Aspirador de barra, dispositivo 2 en 1 con cable, motor ECO, filtro Reemplazable, bajo peso, Negro
Protetor de assento de carro com acolchoado de espuma
Amazon Basics Protetor de assento de carro com acolchoado de espuma e bolsos de armazenamento, ajuste universal, proteção do assento traseiro, pacote de 2, preto
A Festa de Ofertas Prime decorre entre 6 e 7 de outubro, com novas promoções a serem reveladas ao longo do evento. Até lá, a Amazon deverá continuar a disponibilizar algumas ofertas antecipadas, pelo que esta é uma altura particularmente interessante para começar a acompanhar os preços e preparar a lista de compras.
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