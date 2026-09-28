Não espere pela festa: Amazon já começou a antecipar descontos

A Amazon prepara mais uma edição da sua Festa de Ofertas Prime, marcada para os dias 6 e 7 de outubro, mas os descontos já começaram a aparecer antes da data oficial. Para quem está a planear fazer compras durante o evento, estas ofertas antecipadas podem ser uma oportunidade para encontrar alguns produtos a preços mais baixos sem ter de esperar pelo início da campanha.

Entre as ofertas que já estão disponíveis encontram-se produtos de várias categorias, com destaque para equipamentos e dispositivos da própria Amazon, mas também para outras áreas do catálogo. A campanha antecipada permite começar a comparar preços e identificar oportunidades antes das 48 horas em que deverá concentrar-se uma parte significativa das promoções destinadas aos membros Prime.

Ainda assim, vale a pena manter alguma atenção aos preços. Nem todas as promoções representam necessariamente o melhor negócio possível, pelo que comparar o valor atual com o preço habitual do produto pode ajudar a perceber se o desconto é realmente interessante.

Oportunidades em destaque na Amazon

Rato sem fios ergonómico Amazon Basics Rato sem fios ergonómico, DPI ajustável, preto Ver na Amazon

Pacote de 36 pilhas Amazon Basics – Pacote de 36 pilhas alcalinas AA de alto desempenho, 1,5 volts, vida útil de 10 anos Ver na Amazon

Cabo adaptador unidirecional USB-C para HDMI Amazon Basics Cabo adaptador unidirecional USB-C (fonte) para HDMI (ecrã) (compatível com Thunderbolt 3), 4K a 30 Hz, 1,8 m, preto Ver na Amazon

Suporte dobrável de alumínio para laptops Amazon Basics Suporte dobrável de alumínio para laptops com tela de 33 cm (13") – 38 cm (15"), preto Ver na Amazon

Elevador de suporte para monitor Amazon Basics Elevador de suporte para monitor com altura ajustável e organizador de armazenamento, design empilhável de 3 níveis, plástico ABS até 10 kg, para monitores e computadores portáteis Ver na Amazon

Aspirador potente de cilindro sem saco Amazon Basics Aspirador potente de cilindro sem saco, para pisos duros e tapetes, filtro HEPA, compacto e leve, 700 W, 1,5 l (UE), Preto Ver na Amazon

Chaleira Elétrica de Água 1,7L Amazon Basics Chaleira Elétrica de Água 1,7L, 2200 W, Sem BPA com Base 360°, Desligamento Automático e Filtro Anticalcário Removível, Preto Fosco Ver na Amazon

Limpador a vapor portátil Amazon Basics Limpador a vapor portátil para casa com 9 acessórios, potente jato de vapor de 1000 W, depósito de 250 ml, branco Ver na Amazon

Moedor de café elétrico Amazon Basics Moedor de café elétrico, preto Ver na Amazon

Grelha elétrica Amazon Basics – Grelha elétrica de contacto com controlo de temperatura, placas antiaderentes, 2000 W, preto Ver na Amazon

Liquidificadora de mão elétrica Amazon Basics Liquidificadora de mão elétrica, 6 velocidades com turbo, caixa de armazenamento de pressão, 400 watts, médio, cor preta Ver na Amazon

Ferro com gerador de vapor Amazon Basics Ferro com gerador de vapor com bomba de 6 bares, impulso de vapor de 240 g/min, saída de vapor de 120 g/min, depósito de 1,8 litros, 2400 W, branco/azul Ver na Amazon

Aspirador de barra Amazon Basics Aspirador de barra, dispositivo 2 en 1 con cable, motor ECO, filtro Reemplazable, bajo peso, Negro Ver na Amazon

Protetor de assento de carro com acolchoado de espuma Amazon Basics Protetor de assento de carro com acolchoado de espuma e bolsos de armazenamento, ajuste universal, proteção do assento traseiro, pacote de 2, preto Ver na Amazon

A Festa de Ofertas Prime decorre entre 6 e 7 de outubro, com novas promoções a serem reveladas ao longo do evento. Até lá, a Amazon deverá continuar a disponibilizar algumas ofertas antecipadas, pelo que esta é uma altura particularmente interessante para começar a acompanhar os preços e preparar a lista de compras.