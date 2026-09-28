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Não espere pela festa: Amazon já começou a antecipar descontos

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A Amazon prepara mais uma edição da sua Festa de Ofertas Prime, marcada para os dias 6 e 7 de outubro, mas os descontos já começaram a aparecer antes da data oficial. Para quem está a planear fazer compras durante o evento, estas ofertas antecipadas podem ser uma oportunidade para encontrar alguns produtos a preços mais baixos sem ter de esperar pelo início da campanha.

Entre as ofertas que já estão disponíveis encontram-se produtos de várias categorias, com destaque para equipamentos e dispositivos da própria Amazon, mas também para outras áreas do catálogo. A campanha antecipada permite começar a comparar preços e identificar oportunidades antes das 48 horas em que deverá concentrar-se uma parte significativa das promoções destinadas aos membros Prime.

Ainda assim, vale a pena manter alguma atenção aos preços. Nem todas as promoções representam necessariamente o melhor negócio possível, pelo que comparar o valor atual com o preço habitual do produto pode ajudar a perceber se o desconto é realmente interessante.

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A Festa de Ofertas Prime decorre entre 6 e 7 de outubro, com novas promoções a serem reveladas ao longo do evento. Até lá, a Amazon deverá continuar a disponibilizar algumas ofertas antecipadas, pelo que esta é uma altura particularmente interessante para começar a acompanhar os preços e preparar a lista de compras.

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Autor: Ana Sofia Neto
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