Mundial2022: Tecnologia diz que Cristiano Ronaldo não tocou na bola

Depois da vitória de Portugal frente ao Uruguai, muito se tem falado sobre o primeiro golo que, aparentemente, pertencia a Cristiano Ronaldo. No entanto, a FIFA atribuiu o golo ao colega Bruno Fernando, mas as dúvidas ficaram no ar.

Agora, a tecnologia instalada nas bolas de futebol do Mundial2022 do Qatar revela que Cristiano Ronaldo não teve qualquer contacto com o esférico no primeiro golo de Portugal no triunfo por 2-0 sobre o Uruguai.

Golo de Cristiano Ronaldo: Sensor de 500 Hz ajudou a esclarecer...

De acordo com a FIFA, ao canal ESPN, em nome da Adidas, “Usando a Connected Ball Technology alojada na bola da Adidas, conseguimos definitivamente provar que não houve qualquer contacto de Cristiano Ronaldo com a bola no primeiro golo do jogo entre Portugal e o Uruguai".

Segundo a marca de desporto, "O sensor IMU de 500 Hz dentro da bola permite-nos ser altamente precisos na nossa análise”, comprovando que “nenhuma força externa” foi detetada na bola.

Há um vídeo que mostra melhor o momento...

De referir que a tecnologia instalada na bola permite fornecer dados em tempo real aos árbitros e VAR, ajudando assim a melhorar a qualidade e velocidade das tomadas de decisão.