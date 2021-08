Mozilla Firefox perdeu 46 milhões de utilizadores nos últimos três anos

O Mozilla Firefox é um dos browsers mais conhecidos pelos internautas. O software foi lançado há quase 17 anos e tem sido usado por uma parte significativa dos utilizadores.

No entanto parece que a popularidade do Firefox já teve melhores dias. Isto porque, de acordo com os dados agora revelados, o browser da raposa perdeu 46 milhões de utilizadores apenas nos últimos três anos.

No dia 9 de novembro de 2004, acontecia o lançamento inicial do novo browser Mozilla Firefox, pelas mãos da Mozilla Foundation. Rapidamente este se tornou num navegador popular, conquistando assim uma fatia importante dos utilizadores.

No entanto, após quase 17 anos de existência, parece que a popularidade do Firefox já viu melhores dias.

Firefox perdeu 46 milhões de utilizadores nos últimos três anos

Foi através de uma análise ao Relatório de Dados Públicos do Firefox que o utilizador do Reddit u/nixcraft reparou que aquele que era um dos browsers mais populares no início dos anos 2000, está agora em declínio. De acordo com os dados, o Mozilla Firefox perdeu perto de 46 milhões de utilizadores nos últimos três anos.

No final do ano de 2018, os utilizadores ativos mensais no software eram cerca de 244 milhões. No entanto, no segundo trimestre de 2021, esse valor caiu para 198 milhões de utilizadores. Claro que esta quantidade ainda é bastante avultada, contudo não deixa de ser um facto preocupante, especialmente se a tendência se mantiver.

As imagens seguintes mostram os utilizadores ativos mensalmente no Firefox ao longo de 2018, e de janeiro a julho de 2021.

O Firefox surgiu como um dos browsers alternativo e baseado no Chromium, com foco na privacidade e segurança dos utilizadores. Em 2008 o navegador já era responsável por 30% do uso de todos os browsers, sendo que este segmento era dominado pelo Internet Explorer, com 60%, enquanto que o Google Chrome começava a crescer aos poucos.

Atualmente, segundo dados recentes, é o browser da Google que lidera com 65,18% de participação, enquanto que o Firefox apenas detém 3,45%. Mas o Edge fica ainda mais atrás com 3,41% de quota.

De acordo com algumas opiniões, esta queda do Mozilla Firefox pode estar relacionada com as constantes reclamações dos utilizadores devido à falta de atualizações referentes ao desempenho do browser. Claro que o facto de o Chrome ser o navegador que já vem por defeito nos dispositivos Android não ajuda nada. Também convém indicar que os equipamentos Windows estão aliados ao Edge, e o Safari está integrado nos Macs e iPhones da Apple.

Qual o browser que usa?