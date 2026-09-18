Mochila pronta? 7 boas práticas para um ano letivo digital mais seguro

O regresso às aulas não acontece apenas dentro da sala de aula. Entre plataformas escolares, aplicações, jogos online, redes sociais e serviços digitais, os estudantes passam cada vez mais tempo ligados à Internet. Conheça 7 boas práticas para um ano letivo seguro.

Com o início de um novo ano letivo, este é também um bom momento para rever alguns hábitos de segurança digital. Pequenos cuidados podem fazer a diferença na proteção das contas, dos equipamentos e, sobretudo, dos dados pessoais.

Conheça 7 boas práticas para um ano letivo mais seguro online

1. Use palavras-passe diferentes e ative a autenticação multifator

Evite utilizar a mesma palavra-passe em vários serviços. Se uma conta for comprometida, todas as outras que utilizem a mesma credencial poderão ficar em risco.

Sempre que possível, ative a autenticação multifator (MFA). Desta forma, mesmo que alguém consiga descobrir a palavra-passe, terá ainda de ultrapassar uma segunda camada de proteção.

2. Desconfie de prémios, ofertas e links suspeitos

Mensagens que prometem prémios, ofertas, dinheiro ou acesso gratuito a jogos e serviços podem esconder tentativas de fraude ou phishing.

Antes de clicar num link, confirme quem enviou a mensagem e verifique cuidadosamente o endereço do site. Na dúvida, não clique.

3. Proteja os seus dados pessoais e a localização

Nome, morada, escola, número de telefone, fotografias e localização são informações que devem ser partilhadas com cuidado.

Nas redes sociais, reveja as definições de privacidade e evite publicar informação que permita perceber facilmente onde está ou onde estuda.

4. Mantenha os equipamentos atualizados e protegidos

Computadores, smartphones e tablets devem ter o sistema operativo e as aplicações sempre atualizados.

As atualizações corrigem frequentemente falhas de segurança que podem ser exploradas por atacantes. Utilize também mecanismos de proteção, como bloqueio de ecrã, PIN ou biometria.

5. Instale aplicações apenas de fontes oficiais

Evite instalar aplicações ou jogos provenientes de sites desconhecidos, links recebidos por mensagem ou lojas não oficiais.

As lojas oficiais, como a App Store e o Google Play, aplicam mecanismos de segurança que ajudam a reduzir o risco, embora nenhuma plataforma elimine completamente as ameaças.

6. Termine a sessão em equipamentos partilhados

Se utilizar um computador da escola, biblioteca ou outro equipamento partilhado, não deixe as suas contas abertas.

No final, termine sempre a sessão em serviços como o email, redes sociais, plataformas escolares ou contas de jogos. Evite também guardar palavras-passe em equipamentos que não são seus.

7. Se algo correr mal, altere as palavras-passe e denuncie

Se suspeitar que uma conta foi comprometida, altere imediatamente a palavra-passe e termine as sessões abertas noutros dispositivos.

Se o problema envolver phishing, fraude, assédio ou outro comportamento suspeito, denuncie-o através da plataforma em causa e, quando necessário, às entidades competentes.