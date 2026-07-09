Ministério da Saúde lançou cartaz a ensinar a beber água?

Nos últimos tempos começou a circular nas redes sociais um documento que alegadamente teria sido publicado pelo Ministério da Saúde com orientações sobre a forma correta de beber água. Mas será mesmo verdade?

Cartaz sobre como beber água é FAKE

A publicação, que rapidamente se tornou viral, apresenta um conjunto de recomendações atribuídas ao Ministério da Saúde, levando muitos utilizadores a acreditar que se trata de um documento oficial. Contudo, a informação foi analisada pela SIC Verifica, que concluiu que o alegado guia nunca foi produzido nem divulgado por qualquer entidade oficial.

Apesar de algumas das recomendações presentes no documento poderem coincidir com conselhos gerais sobre hidratação, isso não significa que o documento seja autêntico. A sua origem é desconhecida e a atribuição ao Ministério da Saúde é falsa.

Como confirmar se uma informação é verdadeira?

Sempre que encontrar documentos ou imagens atribuídos a organismos públicos, confirme primeiro se foram publicados nos respetivos sites ou redes sociais oficiais. Em muitos casos, uma simples pesquisa é suficiente para perceber se a informação é legítima.

A crescente utilização da inteligência artificial e de ferramentas de edição torna cada vez mais fácil criar documentos aparentemente credíveis, tornando essencial verificar as fontes antes de partilhar conteúdos.