Ministério da Saúde lançou cartaz a ensinar a beber água?
Nos últimos tempos começou a circular nas redes sociais um documento que alegadamente teria sido publicado pelo Ministério da Saúde com orientações sobre a forma correta de beber água. Mas será mesmo verdade?
Cartaz sobre como beber água é FAKE
A publicação, que rapidamente se tornou viral, apresenta um conjunto de recomendações atribuídas ao Ministério da Saúde, levando muitos utilizadores a acreditar que se trata de um documento oficial. Contudo, a informação foi analisada pela SIC Verifica, que concluiu que o alegado guia nunca foi produzido nem divulgado por qualquer entidade oficial.
Apesar de algumas das recomendações presentes no documento poderem coincidir com conselhos gerais sobre hidratação, isso não significa que o documento seja autêntico. A sua origem é desconhecida e a atribuição ao Ministério da Saúde é falsa.
Como confirmar se uma informação é verdadeira?
Sempre que encontrar documentos ou imagens atribuídos a organismos públicos, confirme primeiro se foram publicados nos respetivos sites ou redes sociais oficiais. Em muitos casos, uma simples pesquisa é suficiente para perceber se a informação é legítima.
A crescente utilização da inteligência artificial e de ferramentas de edição torna cada vez mais fácil criar documentos aparentemente credíveis, tornando essencial verificar as fontes antes de partilhar conteúdos.
No concelho de Almada deve ser difícil. A água tb é fake.
Nota de rodapé: o facto de ter sido feito com AI por si só não significa que não possa ser real