Mini Quaik: Pistola de Massagem Muscular está com super desconto

Com o stress do dia a dia, e as posições que adotamos, é normal o nosso corpo ficar tenso. A atividade física ajuda a relaxar, mas há também gadgets que nos podem ajudar a libertar a tensão e relaxar os músculos. Já conhece a Mini Quaik: Pistola de Massagem Muscular?

Com a mini Quaik, a pistola de massagem muscular da Prozis, vai conseguir libertar a tensão dos músculos. Seja no fim do trabalho, ou no fim de uma atividade mais cansativa, a mini Quaik ajudará a relaxar os vários músculos.

A pistola traz vários adaptadores para usar de acordo com as zonas do corpo que quer massajar.

A pistola pode ser usada em qualquer momento e local, e os resultados são muito interessantes. Tal como a versão maior, o design deste gadget em formato de pistola permite também que se alcancem zonas do corpo mais facilmente, como, por exemplo, as costas.

Principais características da pistola Mini-Quaik

Peso: 760g

Bateria: 2600 mAh

Tempo de carga: 5h30 horas

Tempo de operação contínuo: 10 minutos

Autonomia da bateria: 11 horas

Ruído: 55dB

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta pistola de massagem muscular mini Quaik da Prozis com um bom desconto. Para tal deverá usar o código PPLWARE para usufruir de 10%.

Pistola Massajadora