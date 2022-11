Meta: Dona do Facebook quer revolucionar livrarias portuguesas

Não há dúvidas nenhumas que vivemos numa era altamente tecnológica e digital e tal tendência tem impacto em todas as áreas da sociedade. A Meta lançou recentemente uma iniciativa de apoio às livrarias portuguesas, que visa ajudar estes negócios independentes a acelerarem a transição digital. Conheça quais as ideias.

Segundo um inquérito recente da Ipsos às PME, "as redes sociais da Meta são imprescindíveis para chegar a novos públicos.

Meta disponibiliza todas as ferramentas necessárias...

O projeto dirigido ao mercado português conta com o lançamento de um guia que colocará em detalhe todas as ferramentas da Meta que são úteis para as livrarias tirarem o melhor partido das suas redes e de um centro de recursos e formação que dará apoio direto aos proprietários destes negócios.

Segundo a Meta...

Em antecipação do Dia da Livraria e do Livreiro - 30 de novembro - a Meta anuncia uma iniciativa no Facebook, Instagram e WhatsApp que pretende ajudar as livrarias portuguesas a acelerarem a transição digital e adaptarem a estratégia de negócio ao novo cenário socioeconómico

A dona do Facebook salienta que o projeto #ApoiamosBoasIdeias que antecede a época natalícia acontece num ano "em que 51% dos consumidores quer comprar local e em pequenos negócios e 90% pretende encontrar novas marcas e produtos".

De referir que as livrarias foram afetadas pela pandemia de COVID-19, durante o período de confinamento, sendo que com o 'lockdown' muitos livreiros recorreram à venda 'online', "criando websites e redes sociais com serviços de pagamentos e entrega, que se mantiveram até hoje".

A transição digital das livrarias ainda não está concluída, sendo que um estudo da Gfk, divulgado pela APEL, revela que mais de 73% das vendas de livros em Portugal são em lojas físicas e apenas 14,7% são através de vendas 'online', refere a Meta.