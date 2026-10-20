MEO, NOS e Vodafone lançam APIs para combater a fraude digital em Portugal

As três operadoras vão disponibilizar ferramentas de rede que permitem reforçar a verificação de identidade e detetar tentativas de fraude, incluindo ataques associados à troca de cartões SIM.

A MEO, a NOS e a Vodafone aderiram à iniciativa internacional GSMA Open Gateway, que pretende facilitar o acesso às capacidades das redes móveis através de APIs normalizadas. O objetivo é ajudar empresas e programadores a desenvolver soluções mais eficazes para combater a fraude digital e reforçar a segurança dos serviços online.

A iniciativa surge num contexto de crescimento das ameaças digitais. Segundo o comunicado divulgado pelas operadoras, que cita um relatório do Banco de Portugal, a fraude digital aumentou 45% em Portugal no ano passado, constituindo um dos principais riscos para o setor bancário.

Com estas novas ferramentas, as organizações passam a poder integrar funcionalidades de rede nos seus serviços, independentemente da operadora móvel utilizada pelos clientes.

APIs permitem reforçar a autenticação e detetar fraudes

Numa primeira fase, as soluções disponibilizadas vão centrar-se na prevenção e deteção de fraude, procurando melhorar a segurança sem tornar os processos digitais mais complexos para os utilizadores.

As primeiras APIs são:

Number Verification: permite às empresas verificar a identidade dos clientes através do número de telemóvel, facilitando a autenticação e reduzindo a necessidade de etapas adicionais em determinados processos.

permite às empresas verificar a identidade dos clientes através do número de telemóvel, facilitando a autenticação e reduzindo a necessidade de etapas adicionais em determinados processos. SIM Swap: ajuda a identificar situações em que um número de telemóvel foi recentemente associado a um novo cartão SIM, um sinal que pode justificar verificações adicionais para prevenir tentativas de apropriação de contas.

Está também prevista a disponibilização da Number Recycle no início de 2027. Esta API permitirá identificar quando um número de telemóvel foi atribuído a um novo utilizador, ajudando a evitar que informações confidenciais sejam enviadas para o destinatário errado.

Estas funcionalidades poderão ser utilizadas em serviços digitais que necessitam de verificar identidades e proteger contas de clientes, nomeadamente em processos de autenticação e acesso a plataformas online.

Nokia assegura a integração das APIs

O lançamento conta com o apoio da Nokia, através da plataforma Network as Code, que agrega APIs de rede e facilita a ligação entre as capacidades das operadoras e os programadores.

A plataforma disponibiliza uma interface unificada para simplificar a integração das APIs Open Gateway, bem como o encaminhamento e a gestão da sua utilização em escala.

A normalização das interfaces, desenvolvidas de acordo com as especificações globais da CAMARA, pretende permitir que as empresas criem serviços compatíveis com diferentes redes móveis, reduzindo a complexidade técnica da integração.

Segundo a GSMA, esta abordagem contribui para um ecossistema digital mais interoperável e abre novas oportunidades para o desenvolvimento de serviços baseados nas capacidades das redes de telecomunicações.

Um novo papel para as redes móveis na cibersegurança

A adesão da MEO, da NOS e da Vodafone à iniciativa GSMA Open Gateway representa um passo na utilização das redes móveis como ferramenta de apoio à segurança digital.

Ao disponibilizarem informações de rede através de APIs, as operadoras permitem que as empresas acrescentem novos mecanismos de verificação aos seus sistemas, sem depender exclusivamente dos métodos tradicionais de autenticação.

As soluções poderão ajudar a identificar situações suspeitas e a reduzir o risco de fraude, embora a sua eficácia dependa da forma como forem integradas nos serviços e combinadas com outros mecanismos de segurança.

A iniciativa GSMA Open Gateway reúne mais de 80 grupos de operadores móveis e representa, segundo a organização, mais de 80% das ligações móveis a nível mundial. O seu objetivo é acelerar a inovação digital através de APIs de rede normalizadas e interoperáveis.