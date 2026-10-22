MEO demonstra segurança quântica em redes de fibra ótica comerciais

A MEO, através da Altice Labs, e o Instituto de Telecomunicações (IT) realizaram uma demonstração pioneira em Portugal que permite integrar tecnologia de segurança quântica em redes comerciais de fibra ótica, sem necessidade de instalar uma infraestrutura dedicada.

A demonstração foi apresentada no âmbito do Portugal Digital Summit 2026 e combinou uma videochamada encriptada, transmitida através de uma ligação 50G-PON, com a Distribuição Quântica de Chaves (QKD, Quantum Key Distribution).

O teste demonstrou a possibilidade de integrar esta tecnologia de segurança nas redes de fibra ótica existentes, mantendo em funcionamento diferentes gerações de serviços de telecomunicações.

Segurança quântica nas redes de fibra ótica existentes

Um dos aspetos mais relevantes desta demonstração foi a utilização de uma rede ótica de acesso capaz de suportar três gerações de tecnologia: GPON, XGS-PON e 50G-PON.

Segundo a MEO, esta foi a primeira demonstração em Portugal de um sistema de distribuição quântica de chaves a coexistir com serviços de comunicação tradicionais numa rede comercial Passive Optical Network (PON).

A experiência recorreu a um serviço de videoconferência para ilustrar a aplicação prática destas tecnologias no reforço da segurança das comunicações.

A possibilidade de aproveitar a infraestrutura de fibra ótica já instalada poderá facilitar a adoção de soluções de segurança quântica, reduzindo a necessidade de construir redes exclusivamente destinadas a este fim.

A computação quântica representa um desafio para a cibersegurança

A evolução da computação quântica está a levantar novas questões sobre a segurança da informação, nomeadamente no que diz respeito à resistência dos sistemas criptográficos atuais.

Um dos riscos identificados é conhecido como Harvest Now, Decrypt Later – recolher agora e descodificar mais tarde. Esta estratégia consiste em recolher dados cifrados no presente, com o objetivo de os descodificar no futuro, caso estejam disponíveis capacidades tecnológicas que o permitam.

É neste contexto que a Distribuição Quântica de Chaves ganha relevância. A tecnologia utiliza princípios da física quântica para permitir a distribuição de chaves criptográficas destinadas a proteger as comunicações.

A sua integração nas redes de telecomunicações poderá contribuir para reforçar a proteção de informação sensível em setores como a banca, a defesa, a Administração Pública, a energia e as infraestruturas críticas.

Um passo para as futuras redes de telecomunicações

A iniciativa conjunta da MEO, da Altice Labs e do Instituto de Telecomunicações aproxima a investigação científica da aplicação prática em infraestruturas comerciais.

A demonstração da coexistência entre a distribuição quântica de chaves e diferentes gerações de tecnologia PON representa um passo importante na avaliação da integração destas soluções nas redes de fibra ótica existentes.

Embora a demonstração evidencie o potencial da tecnologia, a sua aplicação em larga escala dependerá da evolução e validação das soluções necessárias à sua integração nas redes de telecomunicações.

O objetivo passa por preparar as comunicações para os desafios de segurança do futuro, num cenário em que os avanços da computação quântica poderão obrigar as organizações a repensar a proteção dos seus dados e sistemas.