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MEO cria rede móvel tática 4G/5G e satélite para o Exército português

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A MEO desenvolveu uma nova solução de comunicações táticas que permite criar redes móveis privadas em locais onde as infraestruturas convencionais estejam indisponíveis. A tecnologia, designada bolha tática, combina 4G, 5G e comunicações por satélite para garantir a continuidade das comunicações em cenários críticos.

MEO cria rede móvel tática 4G/5G e satélite para o Exército português

Desenvolvida para o Exército português, a solução permite disponibilizar serviços de voz, vídeo, dados e geolocalização em tempo real, mesmo em situações de catástrofe, falhas de energia ou interrupção das redes de telecomunicações.

Cobertura superior a 10 quilómetros

A infraestrutura integra módulos transportáveis e uma mochila, permitindo uma instalação rápida no terreno e a sua utilização em diferentes contextos operacionais.

Em campo aberto, a rede consegue assegurar uma cobertura superior a 10 quilómetros. A ligação por satélite, através da Eutelsat OneWeb, garante a conectividade com outras estruturas e centros de comando, criando uma infraestrutura independente das redes móveis convencionais.

Tecnologia também poderá apoiar a Proteção Civil

Embora tenha sido concebida para responder às necessidades operacionais do Exército, a “bolha tática” poderá também ser utilizada em operações de Proteção Civil e resposta a emergências.

Em cenários onde as redes de telecomunicações estejam danificadas ou indisponíveis, a tecnologia poderá apoiar equipas de socorro, autoridades e estruturas de comando responsáveis pela gestão de crises.

MEO cria rede móvel tática 4G/5G e satélite para o Exército português

Segundo José Pedro Nascimento, CTO da MEO, a solução permite mobilizar rapidamente uma rede móvel em locais onde as infraestruturas convencionais deixaram de estar disponíveis, mantendo as equipas e os centros de operações ligados.

O projeto reforça a aposta da MEO no desenvolvimento de soluções de comunicações para contextos críticos, combinando redes móveis privadas e conectividade por satélite para aumentar a resiliência das comunicações em Portugal.

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Autor: Pedro Pinto
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  1. Avatar de Nuno
    Nuno

    10km faço eu com Walkie Talkies

    Responder
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