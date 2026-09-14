MEO: ataque em massa provoca falhas na internet e rede móvel

Desde a madrugada até ao final da tarde desta segunda-feira, a MEO tem tido problemas, quer na sua rede móvel, quer no fornecimento de internet, conforme o Pplware noticiou. A operadora diz ter sido alvo de “ataque em massa” e garante que não houve acesso a dados dos clientes.

A operadora afirma ter restabelecido a estabilidade do serviço após um ataque que provocou congestionamento na sua rede internacional. As falhas desta tarde motivaram milhares de queixas.

A MEO esclareceu que foi alvo de um "ataque em massa", na sequência das falhas de internet e rede móvel que noticiámos esta tarde. Segundo a empresa, o incidente provocou congestionamento e degradação da sua rede internacional.

O esclarecimento surgiu depois de utilizadores de várias zonas do país terem reportado dificuldades nos serviços de telecomunicações durante a tarde desta segunda-feira.

MEO garante que não houve acesso a dados dos clientes

Num comunicado enviado à Lusa, a operadora afirmou ter ativado de imediato medidas de mitigação e recuperação, conseguindo “controlar rapidamente a situação” e restabelecer a estabilidade do serviço.

A MEO assegurou ainda que o incidente não resultou em qualquer intrusão nos seus sistemas nem no acesso a dados da empresa ou dos clientes.

Cerca de sete mil queixas no pico das falhas

Como noticiámos esta tarde, os relatos de problemas começaram a surgir a partir das 17h30, sobretudo no acesso à internet (embora já se tivessem registado quebras no serviço durante a madrugada desta segunda-feira.).

De acordo com o Downdetector, plataforma que reúne notificações de falhas enviadas pelos utilizadores, o pico ocorreu por volta das 18h30.

A MEO foi a operadora com mais queixas, somando cerca de sete mil notificações nessa altura. Os problemas reportados incluíram dificuldades no acesso à internet fixa e móvel e no serviço telefónico.

Outras operadoras também registaram problemas

Também foram reportadas falhas nos serviços da NOS, Vodafone e DIGI. A NOS acumulava 322 queixas às 18h17, enquanto a Vodafone registava 276 notificações às 18h14.

À data do esclarecimento da MEO, a NOS, a Vodafone e a DIGI ainda não se tinham pronunciado sobre os constrangimentos nos respetivos serviços.

Não está estabelecido que as dificuldades reportadas nessas redes tenham resultado do ataque descrito pela MEO.