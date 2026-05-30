Medida inédita vai levar internet a 100 Mbps a 800 mil famílias

De que vale ter equipamentos com interfaces de rede super rápidas, se a largura de banda é baixa? Há agora uma medida inédita que pretende levar internet a 100 Mbps a 800 mil famílias.

Serviço universal espanhol garante apenas ligações de 10 Mbps

O Governo espanhol quer dar um novo passo na inclusão digital e propôs alargar o Serviço Universal de Telecomunicações a cerca de 800 mil famílias, garantindo acesso à internet fixa com velocidades mínimas de 100 Mbps.

A proposta faz parte de um novo projeto de Real Decreto apresentado pelo Ministério para a Transformação Digital e Função Pública de Espanha. Atualmente, o serviço universal garante apenas ligações de 10 Mbps, mas a intenção é multiplicar essa velocidade por dez. Caso a medida avance, Espanha poderá tornar-se o primeiro país europeu a incluir 100 Mbps no Serviço Universal de Internet.

Segundo o governo espanhol, a elevada cobertura de fibra ótica, a expansão das redes 5G e a evolução das soluções via satélite permitem agora assegurar este nível de conectividade praticamente em todo o território.

Outra das novidades passa pelo fim da dependência de um único operador para assegurar este serviço. Atualmente, a responsabilidade pertence à Telefónica, mas o novo modelo prevê que todos os operadores possam disponibilizar o serviço nas zonas onde tenham cobertura.

O projeto inclui ainda medidas de inclusão e acessibilidade. Os operadores terão de disponibilizar equipamentos adaptados para pessoas com deficiência e implementar funcionalidades de Texto em Tempo Real (RTT) até junho de 2027, facilitando a comunicação para pessoas com dificuldades auAdeus internet lenta?ditivas ou de fala.

Além disso, o Governo pretende reforçar os apoios sociais nas telecomunicações, obrigando os operadores a aplicar descontos mínimos de 25% nas tarifas para utilizadores com baixos rendimentos. O universo de beneficiários deverá também aumentar, passando a incluir pessoas abrangidas pelo Ingreso Mínimo Vital, apoio social equivalente ao rendimento mínimo garantido.

A entrada em vigor deste novo regime está prevista para 1 de janeiro de 2027.