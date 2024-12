Max revelou quando acabará com a partilha de contas e já falta muito pouco

Os serviços de streaming têm estado numa luta contra a partilha de contas entre os utilizadores. A Netflix e a Disney+ já tomaram esse caminho, havendo um novo player a procurar acabar com esta prática. A Max revelou agora que começará a tomar medidas para detetar a partilha de contas e assim acabar com uma prática que muitos entendem ser normal.

A MAX aderiu à decisão da Disney+ e da Netflix de proibir os utilizadores de partilhar as suas contas com familiares, amigos e outros. Para o combater, a plataforma de streaming começará a rever as contas partilhadas já a partir da próxima semana. A empresa enviará algumas mensagens de alerta para incentivar os utilizadores a pagar por uma das subscrições do seu serviço.

A Max poderá começar a bloquear contas partilhadas, mas a empresa garante que não será tarefa fácil. Esclareceu que terá de analisar se o utilizador vive numa casa partilhada ou se utiliza a sua conta de outro ponto, numa casa de férias ou em viagem. Se conseguirem provar que a assinatura é utilizada em moradas diferentes, vão bloquear os perfis secundários.

A HBO Max trabalha numa opção de adicionar um novo membro à subscrição pagando um extra no pacote mensal, tal como a Netflix oferece. Esta funcionalidade estará disponível a partir do primeiro trimestre de 2025 e acabará com milhares de contas partilhadas. Primeiro devam conseguir descobrir com precisão quais as contas que excedem o número permitido de utilizadores.

À medida que obtiverem dados, vão começar a determinar, com alguns sinais explícitos e implícitos, a qualidade deste sistema de deteção. Durante 2025, vão melhorar e os filtros e estes vão tornar-se cada vez mais rígidos. Esta é a ideia da empresa e fará parte dos seus planos futuros.

As medidas só começarão a ser notadas nas contas do HBO Max pelo menos no segundo semestre de 2025. Ainda assim, a empresa anunciou que não serão tão extremistas como p foram outras plataformas. Segundo revelara, não vão agir como a Netflix, por não terem tanto tempo de mercado e necessitarem ainda de crescer.

O fim das contas partilhadas pode ser o impulso que a Max necessita para crescer e aumentar o número de subscritores. Ao mesmo tempo, e durante este processo, a empresa irá apostar também na produçãode conteúdos, para assim tratar também de ganhar novos utilizadores.