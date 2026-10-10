Máquina de café gerou 1 TB de tráfego em apenas 10 dias… e ninguem sabe a razão

Uma máquina de café inteligente surpreendeu um especialista informático ao gerar mais de 1 TB de tráfego de dados em apenas 10 dias. O equipamento, instalado em casa dos seus pais, acabou por sobrecarregar um ponto de acesso Wi-Fi.

Máquina de café saturou a rede Wi-Fi

O caso foi partilhado na rede social X por um profissional de informática conhecido como Nomad, que descobriu um comportamento invulgar na rede doméstica dos pais enquanto analisava os dados de utilização através da plataforma UniFi.

A responsável pelo tráfego excessivo era uma máquina de café inteligente da Keurig. De acordo com os dados apresentados, o equipamento tinha gerado mais de 1 TB de tráfego de envio e quase 10 GB de dados recebidos em apenas 10 dias.

O volume de comunicações foi suficiente para saturar um ponto de acesso da rede sem fios, afetando o funcionamento da infraestrutura doméstica.

Hey uh, @Keurig – what the hell is a COFFEE MACHINE uploading, let me double check… ONE FUCKING TERABYTE OF DATA IN 10 DAYS!?!? Immediately unplugging that. Getting my parents a new coffee machine. https://t.co/tTHMYC7hND — Nomad (@NomadsGalaxy) October 6, 2026

Apesar dos números impressionantes, há um pormenor importante: segundo o relato, a maior parte do tráfego permaneceu dentro da rede local, não tendo sido enviada para a Internet. Por isso, não existem indicações de que a máquina estivesse a transmitir deliberadamente 1 TB de dados para servidores externos.

O especialista suspeita que o comportamento tenha resultado de um erro de software. Um simples reinício poderia eventualmente resolver o problema, mas optou por desligar o equipamento da rede e substituí-lo.

Para que precisa uma máquina de café de Internet?

As máquinas de café inteligentes procuram oferecer funcionalidades adicionais através de aplicações móveis, incluindo o controlo remoto da preparação de café, a compra de consumíveis e a gestão de encomendas recorrentes.

No entanto, este caso demonstra como um dispositivo aparentemente inofensivo pode gerar problemas inesperados quando está ligado à rede doméstica.

Além do consumo excessivo de largura de banda, os equipamentos IoT (Internet of Things) podem apresentar vulnerabilidades de segurança que permitam a terceiros explorar falhas, aceder a informações ou utilizar os dispositivos como ponto de entrada para outros sistemas.

Existe ainda outro risco: a dependência dos serviços do fabricante. Se uma empresa deixar de disponibilizar atualizações, encerrar os seus serviços ou abandonar o suporte de determinado produto, algumas funcionalidades inteligentes poderão deixar de funcionar.