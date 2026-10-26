map.flights: a plataforma gratuita que mostra os aviões que estão a voar em todo o mundo

Já alguma vez olhou para o céu e ficou curioso sobre o avião que estava a passar? De onde vem, para onde vai, a que altitude está ou a que velocidade se desloca? A plataforma map.flights permite descobrir tudo isto, gratuitamente e em tempo real, através de um mapa interativo que reúne informação sobre milhares de aeronaves.

O Pplware acompanha, desde sempre, o mundo da aviação, dando a conhecer tecnologias, curiosidades e plataformas que nos permitem explorar melhor este fascinante universo. Ao longo dos anos, já apresentámos várias ferramentas dedicadas ao setor e hoje damos a conhecer mais uma: a map.flights.

O projeto foi criado em Praga, na República Checa, por Luboš Kovář, um entusiasta da aviação que começou com uma simples antena para identificar os aviões que sobrevoavam a sua cidade.

Hoje, a plataforma é alimentada por uma comunidade internacional de voluntários que partilham os sinais recebidos pelas suas próprias antenas.

Um mapa que transforma o céu num ecrã cheio de informação

Ao entrar no map.flights, o utilizador encontra um mapa mundial onde surgem os aviões que estão a voar naquele momento.

É possível aproximar uma determinada região, explorar o tráfego sobre Portugal ou acompanhar uma aeronave ao longo do seu percurso.

Selecionando um avião, a plataforma apresenta informações como o número do voo, a companhia aérea, o modelo da aeronave, a matrícula, a altitude, a velocidade e a direção.

Quando os dados estão disponíveis, também identifica os aeroportos de partida e de destino, a trajetória percorrida e uma estimativa da hora de chegada.

Imagine que está no Porto e vê passar um avião a grande altitude. Basta abrir o mapa, aproximar a região e selecionar a aeronave para perceber se está a realizar um voo entre duas cidades europeias ou se apenas atravessa o espaço aéreo português a caminho de outro continente.

A plataforma também disponibiliza páginas dedicadas aos aeroportos, com movimentos de chegadas e partidas, informações sobre companhias aéreas e até visualizações tridimensionais de determinadas zonas aeroportuárias.

Como consegue saber onde estão tantos aviões?

A tecnologia que está por trás do map.flights chama-se ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast ou Transmissão de Vigilância Dependência Automática). Trata-se de um sistema através do qual as aeronaves transmitem automaticamente informações sobre a sua posição, altitude, velocidade e identificação.

Estas transmissões são geralmente efetuadas na frequência de 1090 MHz e podem ser recebidas por equipamentos relativamente acessíveis, desde que estejam dentro do alcance do sinal.

É aqui que entra a comunidade. Pessoas de diferentes países instalam pequenas antenas nas suas casas, varandas ou telhados e enviam os dados recolhidos para plataformas de acompanhamento aéreo.

O map.flights combina a informação da sua própria rede de recetores com dados de redes comunitárias parceiras, incluindo a adsb.lol e a adsb.fi, para construir uma representação do tráfego aéreo.

Nas estações da rede própria, a informação é enviada a cada segundo, permitindo atualizações muito frequentes no mapa.

Quando uma aeronave não transmite diretamente a sua posição, existe ainda uma tecnologia chamada MLAT, ou multilateração, que permite calcular a localização a partir das diferenças entre os tempos de receção do mesmo sinal em pelo menos quatro estações.

E quando um avião desaparece do mapa?

Este é um dos aspetos mais interessantes do projeto. Ao contrário do que se possa pensar, uma aeronave que desaparece de um mapa de acompanhamento não deixou necessariamente de estar a voar.

Sobre oceanos, desertos ou regiões remotas, a cobertura das antenas terrestres pode ser insuficiente. O avião continua a sua viagem, mas a plataforma deixa de receber a posição.

Para estas situações, o map.flights desenvolveu uma funcionalidade curiosa: os chamados aviões fantasma.

Quando perde o contacto com uma aeronave, o sistema pode continuar a apresentar uma posição estimada, baseada na última localização conhecida, na velocidade e na rota habitual.

Estas posições surgem visualmente diferenciadas, para que o utilizador perceba que não está a observar uma localização efetivamente recebida. Assim que o sinal regressa, a estimativa é substituída pelos dados reais.

É uma distinção importante num serviço que procura separar aquilo que efetivamente mede daquilo que apenas consegue calcular.

Uma alternativa interessante, mas com limitações

O map.flights não pretende substituir os sistemas oficiais de controlo de tráfego aéreo, nem consegue garantir que todas as aeronaves estejam permanentemente visíveis.

A cobertura depende da existência de recetores, da altitude dos aviões e da disponibilidade dos sinais. Além disso, algumas informações, como os horários previstos e os atrasos, podem resultar de estimativas e não de dados oficiais das companhias aéreas.

Ainda assim, estamos perante uma plataforma bastante completa, especialmente tendo em conta a sua juventude e o acesso gratuito.

Para quem gosta de aviação, viaja frequentemente ou simplesmente sente curiosidade sobre aquilo que passa por cima da sua cabeça, o map.flights é uma excelente forma de transformar um simples olhar para o céu numa descoberta cheia de informação.