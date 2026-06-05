“Mais rápido do que o previsto”, os bots já são mais do que os humanos na Internet

Pela primeira vez na história da Internet, o tráfego automatizado ultrapassou o gerado por pessoas reais. Os agentes de Inteligência Artificial (IA) são os principais responsáveis pelo crescimento dos bots.

A Internet atingiu um ponto de viragem que até Matthew Prince, diretor-executivo da Cloudflare, admitiu ter ocorrido "mais rápido" do que ele previu.

Segundo os dados, o tráfego automatizado já responde por mais de 57% das requisições HTTP, contra cerca de 43% dos acessos feitos por pessoas reais.

Esta é a primeira vez na história da Internet que os bots ultrapassam os humanos. Inicialmente, a previsão da Cloudflare apontava para o final de 2027, mas o fenómeno acabou por acontecer em junho de 2026.

A explosão dos agentes de IA

A resposta para esta mudança tão rápida está nos agentes de IA, sistemas autónomos que navegam na web em nome dos utilizadores para pesquisar informação, comparar preços, resumir artigos ou recolher dados.

Ao contrário dos bots tradicionais, como os rastreadores de motores de pesquisa e ferramentas de monitorização, estes agentes de IA navegam pela web em representação dos utilizadores, sendo capazes de visitar páginas e reunir resultados para responder a perguntas feitas em chatbots e outras ferramentas baseadas em IA.

Ora, se um humano fosse pesquisar uma câmara digital, visitaria talvez cinco sites. Por sua vez, um agente de IA que executa a mesma tarefa chega a visitar mil vezes mais páginas.

Este comportamento multiplicado por milhões de utilizadores a fazer pedidos em simultâneo resulta numa Internet cada vez mais dominada por máquinas a falar com máquinas.

Os números por região

O tráfego de bots não está distribuído de forma uniforme pelo mundo. Gibraltar destaca-se com mais de 90% das requisições HTTP classificadas como automatizadas. Depois, Singapura e Irão também apresentam valores elevados, com mais de três quartos do tráfego a ser gerado por bots.

Ainda assim, estes números não significam necessariamente que estas regiões estão repletas de operadores de bots, mas refletem infraestruturas de alojamento, encaminhamento de rede e uso de VPN.

Nos Estados Unidos, o tráfego de bots representa 71,5% das requisições web domésticas, o que ilustra bem como a automação impulsionada pela IA já penetrou profundamente nos mercados mais conectados do mundo.

Apesar destes dados, importa perceber que muitos bots desempenham funções legítimas, como indexar páginas, monitorizar serviços ou recolher dados para assistentes virtuais.

No entanto, de todo o tráfego automatizado, 37% é classificado como malicioso, o que representa uma ameaça concreta para empresas e utilizadores.

A "Teoria da Internet Morta" ganha nova vida

Este cenário reacendeu o debate em torno da chamada Dead Internet Theory, a ideia de que a web está progressivamente a ser tomada por conteúdo e interações automatizadas, com os humanos a tornarem-se uma minoria.

De facto, mais de 10% dos resumos gerados por IA já citam conteúdo produzido por IA, criando um ciclo em que as máquinas consomem e reproduzem informação gerada por outras máquinas.

Por fim, convém manter a perspetiva: os dados da Cloudflare medem requisições HTTP, não atenção, tempo de uso ou pessoas reais.

Os humanos ainda são responsáveis pela maior parte do tempo passado a ver vídeos, publicar nas redes sociais ou fazer compras online.