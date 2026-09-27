Magentta prepara chegada a Portugal. O que traz esta operadora?

O mercado português das telecomunicações vai receber mais uma marca. Chama-se Magentta e já tem um site nacional onde anuncia a chegada de serviços de Internet e televisão. Mas de onde vem esta operadora, o que vende em Espanha e quanto poderá custar em Portugal?

Para já, há uma distinção importante: a chegada está anunciada, mas os preços portugueses ainda não foram divulgados. Na página nacional, a empresa apresenta uma contagem decrescente e promete disponibilizar “fibra air, satélite e TV”.

De onde vem a Magentta?

A Magentta é uma marca do grupo Bialant. No site espanhol, a entidade identificada como responsável pelos serviços é a Bialant Telecom Group S.L., com sede em Badajoz, Espanha.

Há, contudo, uma ligação portuguesa na história apresentada pelo grupo. A Bialant refere que iniciou o seu percurso em Lisboa, em 2017.

A mesma página inclui uma cronologia com referências anteriores, pelo que esta informação não permite estabelecer, com segurança, a data de criação da marca Magentta. O que se consegue confirmar é a ligação ao grupo e a identificação de uma sociedade espanhola como prestadora dos serviços em Espanha.

Já comercializa serviços em Espanha?

Sim. A Magentta mantém um site comercial espanhol onde promove fibra ótica, tarifários móveis com 5G, telefone fixo, televisão e pacotes que combinam vários serviços.

Na televisão, a marca anuncia a Magentta Play, com mais de 80 canais, controlo da emissão em direto e acesso em vários dispositivos. Já nas condições gerais apresentadas na página inicial, distingue a fibra com fidelização dos tarifários móveis sem fidelização e publicita router e instalação incluídos. São condições anunciadas para o mercado espanhol.

Sobre o modelo de operação, nas redes sociais, os utilizadores espanhóis referem-se à Magentta como um operador móvel virtual prestador, que utiliza infraestruturas de grandes operadores. Esta descrição refere-se à atividade apresentada em Espanha e não confirma quais serão os parceiros de rede em Portugal.

Que preços anuncia em Espanha?

Na página inicial espanhola, consultada a 27 de setembro de 2026, surgem as seguintes referências:

Oferta anunciada em Espanha Preço apresentado Condições indicadas Linha móvel Desde 10 €/mês Ilimitado Internet em casa com fibra de 300 Mbps Desde 25 €/mês Com débito direto e um tarifário móvel Magentta Internet em casa com fibra de 600 Mbps 30 €/mês Associada a um tarifário móvel Magentta

Os valores da fibra são apresentados como uma opção para acrescentar Internet em casa a um tarifário móvel.

O que vai oferecer em Portugal?

A página portuguesa anuncia três áreas: Fibra Air, satélite e televisão. Contudo, ainda não apresenta velocidades, mensalidades, cobertura, equipamentos ou períodos de fidelização.

Também não explica a tecnologia que estará por trás da designação comercial “Fibra Air”. Assim, ainda não há informação suficiente para a equiparar a uma ligação de fibra ótica até à casa do cliente. A oferta móvel existente em Espanha também não surge explicitamente na mensagem de lançamento portuguesa.

Quanto à data, a contagem decrescente apresentada no site aponta para janeiro de 2027. Trata-se da previsão sugerida pelo contador, estando a página ainda identificada como um lançamento “em breve”.

A Magentta será mais uma marca a acompanhar no mercado nacional. Para perceber se representa uma alternativa competitiva, falta conhecer o essencial: os preços portugueses, a cobertura efetiva e as condições de contratação. Até lá, os tarifários espanhóis servem apenas como referência e não como promessa do que chegará a Portugal.

E o leitor, o que mais valoriza numa nova operadora: preço, cobertura ou ausência de fidelização?