LINKA-TE 2026: O maior evento de TI do Centro de Portugal regressa a Leiria

A tecnologia, a gestão e o talento vão voltar a cruzar-se em Leiria no próximo dia 21 de outubro de 2026. A terceira edição do LINKA-TE | IT Conference promete ser a maior de sempre, prevendo reunir mais de 300 participantes para discutir as decisões que moldam o futuro das organizações. O Pplware é Media Partner.

Criado em 2024 pela HLink, o LINKA-TE nasceu com a missão de aproximar quem desenvolve tecnologia de quem precisa de tomar decisões estratégicas com ela no terreno. Com um crescimento contínuo – passando de 75 participantes na primeira edição para uma casa esgotada com 220 pessoas em 2025 – , o evento afirma-se como o ponto de encontro de referência para a comunidade tecnológica e empresarial da região Centro.

Como destaca Emanuel Duarte, CEO da HLink e fundador do evento:

O LINKA-TE nasceu para criar pontes entre quem desenvolve tecnologia e quem precisa de tomar decisões com ela. Em 2026, queremos reforçar esse diálogo com conhecimento útil, experiências reais e tempo para as pessoas se encontrarem.

Os 3 Pilares do LINKA-TE 2026

A edição deste ano organiza-se em torno de três temáticas essenciais para os desafios tecnológicos atuais:

Cibersegurança e Ameaças: Proteção, resiliência e preparação prática perante riscos e ambientes digitais voláteis. Inteligência Artificial: Casos reais de utilização da IA – o que funciona, o que falha e o que está a mudar nas empresas. Pessoas e Liderança Resiliente: Foco no talento, na cultura organizacional e na liderança necessária para responder à mudança contínua.

Três espaços, uma experiência completa

O evento vai dividir-se por duas localizações em Leiria, organizadas em três momentos complementares:

Main Stage (Teatro Miguel Franco): O palco principal para as grandes conferências, debates e apresentação de casos de estudo.

O palco principal para as grandes conferências, debates e apresentação de casos de estudo. B-Stage (Mercado Sant’Ana): Espaço dedicado a sessões paralelas, transmissão de conteúdos e networking.

Espaço dedicado a sessões paralelas, transmissão de conteúdos e networking. LINKA.LAB: Formato focado em aprendizagem prática, dinamizado em grupos reduzidos.

Mais do que acompanhar tendências, o objetivo do evento é traduzir conhecimento técnico em escolhas informadas para gestores, decisores, profissionais de TI, empreendedores e estudantes.

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