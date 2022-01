Legislativas 2022: Saiba já de forma fácil o local onde vai votar

Como já referimos anteriormente, Portugal caminha para mais umas eleições legislativas. Se é eleitor, recenseado em território nacional, e pretende exercer o seu direito de voto antecipadamente, poderá efetuar o seu requerimento para votar antecipadamente, preferencialmente, através da Plataforma Eletrónica - ver aqui.

Para os que não vão votar antecipadamente, hoje mostramos como podem saber o local de voto.

As eleições legislativas portuguesas de 2022 (também designadas eleições para a Assembleia da República) realizar-se-ão a 30 de janeiro de 2022 e constituirão a XV Legislatura da Assembleia da República.

Em 27 de outubro de 2021, a proposta do XXII Governo Constitucional de Orçamento de Estado para 2022 foi chumbada na Assembleia da República. A proposta teve o voto a favor do Partido Socialista (PS), a abstenção do Pessoas–Animais–Natureza (PAN) e das duas deputadas não inscritas, e o voto contra de todos os restantes partidos com representação parlamentar à esquerda, do Partido Comunista Português (PCP), Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), Bloco de Esquerda (BE), e à direita, do Partido Social Democrata (PSD), CDS – Partido Popular (CDS–PP), Iniciativa Liberal (IL), e Chega (CH).

Na sequência ao chumbo do orçamento, o primeiro na história da Terceira República[1], o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa anunciou publicamente, no dia 4 de novembro, a marcação de eleições para o dia 30 de janeiro de 2022.

Onde votar para as Legislativas

A informação sobre o seu número de eleitor pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Além do número de eleitor, o portal indica também qual o Local de Voto (incluindo a Morada e Secção de Voto).

Depois de introduzir os dados, basta carregar em pesquisar para obter a informação sobre o posto de recenseamento e a freguesia/distrito consular.

Além do Portal do Eleitor, pode também enviar uma SMS para o n.º 3838 com RE (ESPAÇO) Número de Identificação civil (ESPAÇO) Data de Nascimento, no formato AAAAMMDD Ex. RE 987897987 20021225.

Leia também...