Jogo Placard: detidos por burla, associação criminosa e branqueamento

Conhece o jogo Placard? A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, realizou uma operação policial que permitiu deter quatro homens, por fortes indícios da prática dos crimes de burla informática e nas comunicações, abuso de cartão, associação criminosa e branqueamento.

Usavam MBWAY (de terceiros) para comprar talões de apostas do Placard

Segundo comunicado da PJ, os factos em investigação iniciaram-se no passado mês de maio quando a vítima de um crime de burla informática reportou os factos a esta Polícia.

No decurso das diligências foi possível apurar que os suspeitos deslocavam-se a várias papelarias, no concelho de Setúbal, onde adquiriam talões de apostas do jogo “Placard”, efetuando os pagamentos por MBWAY, através de contas bancárias de terceiros. Posteriormente, com os talões premiados, reclamavam os prémios em diferentes papelarias.

Nestes últimos quatro meses, efetuaram compras de talões de apostas superiores a 500 mil euros, conseguindo prémios que ascenderam a 300 mil.

Os detidos estão a ser ouvidos pela autoridade judiciaria, para determinação das medidas de coação.