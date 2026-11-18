Uma nova vulnerabilidade de segurança, denominada Java4Shell (CVE-2026-114938), está a gerar preocupação no setor da cibersegurança. A falha afeta o OpenJDK, uma das implementações mais utilizadas da plataforma Java, e pode permitir que atacantes executem código remotamente em servidores vulneráveis, sem necessidade de autenticação.

A vulnerabilidade foi divulgada a 17 de novembro e recebeu uma classificação de 9,2 numa escala de 10 (Crítica) segundo o sistema CVSS 4.0 utilizado pelos investigadores.

O que é a vulnerabilidade Java4Shell?

A falha encontra-se no descodificador Base64 da máquina virtual Java (JVM), mais concretamente no código otimizado que utiliza instruções AVX-512 VBMI em determinados processadores x86-64.

O problema está relacionado com a forma como o OpenJDK processa determinadas sequências Base64 especialmente construídas. Ao receber dados manipulados, o descodificador pode escrever informação para além dos limites da memória que lhe foi atribuída, provocando uma corrupção da memória (heap overflow).

Em determinadas condições, esta situação pode ser explorada para executar código arbitrário no sistema comprometido.

O cenário é particularmente preocupante porque o ataque pode ocorrer antes da autenticação, desde que a aplicação permita que dados controlados pelo atacante cheguem ao descodificador Base64.

Jenkins, Jira e Keycloak entre as aplicações afetadas

Os investigadores da empresa Calif demonstraram a possibilidade de exploração em várias aplicações empresariais que utilizam Java.

Entre os produtos identificados encontram-se:

Keycloak;

Atlassian Jira;

Atlassian Confluence;

JFrog Artifactory;

Jenkins;

PingFederate.

Foram também demonstrados cenários de exploração que exigem autenticação em produtos como Apache Kafka, Apache Solr, Elasticsearch, Gerrit e Netflix Spinnaker.

Importa salientar que a vulnerabilidade não está limitada a estas aplicações. Qualquer software que utilize uma versão vulnerável do OpenJDK e processe dados Base64 controlados por terceiros poderá estar exposto.

Que versões do Java estão vulneráveis?

A vulnerabilidade afeta o OpenJDK 17.0.6 e versões posteriores, incluindo as linhas Java 21 e Java 25, quando executadas em processadores x86-64 com suporte para AVX-512 VBMI.

Entre os processadores potencialmente abrangidos encontram-se:

Intel Xeon Ice Lake e gerações posteriores compatíveis;

AMD EPYC e Ryzen baseados em Zen 4 ou arquiteturas posteriores compatíveis.

Os sistemas ARM64 não são afetados por esta falha específica. Também não são afetadas as versões OpenJDK 8 e OpenJDK 11.

Como proteger os sistemas?

A recomendação principal passa por instalar as atualizações de segurança disponibilizadas pelos fornecedores do Java.

A Oracle e o OpenJDK já disponibilizaram correções para a vulnerabilidade. As organizações devem verificar as versões efetivamente instaladas, incluindo as que estão integradas em aplicações empresariais e imagens de contentores.

Enquanto não for possível aplicar as atualizações, existem duas medidas temporárias:

-XX:-UseBASE64Intrinsics — desativa a implementação Base64 acelerada por hardware, eliminando o caminho vulnerável.

— desativa a implementação Base64 acelerada por hardware, eliminando o caminho vulnerável. -XX:UseAVX=2 — impede a utilização das instruções AVX-512.

A primeira opção é a mitigação preferencial, por limitar a alteração à implementação Base64. Estas medidas devem ser encaradas como temporárias, devendo ser substituídas pela instalação das versões corrigidas.