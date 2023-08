Já se pode candidatar ao cheque de 750€ de formação digital

A Medida Cheque-Formação + Digital, integrada no Programa Emprego + Digital 2025, aprovado pela Portaria n.º 246/2022, de 27 de setembro, visa apoiar e incentivar o desenvolvimento de competências e qualificações no domínio digital dos trabalhadores. Veja como se pode candidatar ao cheque de 750€ de formação digital.

Qualquer trabalhador, independentemente da natureza do seu vínculo com a situação em que esteja no mercado de trabalho, pode recorrer a esta Medida para se dotar e apetrechar de ferramentas e novas competências, de forma a enfrentar uma possível perda de emprego resultante da obsolescência de competências, ou para fazer face a um novo emprego e/ou emprego com necessidades de novas competências profissionais, num contexto cada vez mais global, competitivo e em constante transformação.

Quem pode frequentar a formação

Trabalhadores de uma empresa/entidade empregadora (trabalhadores por conta de outrem);

Trabalhadores Independentes com rendimentos empresariais ou profissionais;

Empresários em Nome Individual;

Sócios de Sociedades Unipessoais.

Que setores de atividade são considerados prioritários?

Os trabalhadores devem, prioritariamente, ser de entidades empregadoras dos seguintes setores de atividade, particularmente afetados pelos processos de transformação digital:

Automóvel;

Construção Civil;

Elétrico e Eletrónico;

Farmacêutico;

Florestal e Transformador de Papel;

Madeiras e Mobiliário;

Mármores, Granitos e Cerâmica;

Médico e da saúde, em geral;

Moldes;

Naval;

Químico, Petroquímico e Refinação;

Restauração e hotelaria;

Tecnologias de Informação e Eletrónica;

Agrícola;

Economia do Mar;

Comércio;

Setor Social, em geral.

Como se candidatar ao cheque de 750€ de formação digital?

Apesar de existir alguma informação sobre o assunto, o mais difícil foi chegar à página da candidatura. Primeiro é necessário que faça um registo na página do IEFP aqui (podem autenticar-se com a Chave Móvel ou usando as credenciais da Segurança Social Direta) e depois deve registar-se como Candidato.

Depois do registo como candidato, o utilizador passa a ter acesso ao formulário para realizar a candidatura ao cheque de 750€ de formação digital. Para ser mais fácil, aqui fica o acesso direto ao formulário (aceder aqui). Deverá começar por preencher ou atualizar os seus dados pessoais.

Em seguida, deve indicar a ação a frequentar, indicando o nome, valor da inscrição, data de início e fim, etc.

O formulário de candidatura solicita também que sejam carregados vários documentos, como, por exemplo, o comprovativo do IBAN. CV, Plano Pessoal de Qualificação, etc.

Por fim, o utilizador deverá, sob compromisso de honra, declarar a veracidade das informações fornecidas.

O apoio máximo a atribuir por destinatário e por ano, independentemente do número de candidaturas e da carga horária total de cada uma das ações de formação profissional visada nas mesmas, é de 750 €. São aprovadas candidaturas até ao limite anual da dotação orçamental.