Já sabe a quem vai consignar o IRS/IVA? Veja a lista de entidades…

Certamente que já viu e ouviu muitas instituições a pedir para consignarem o seu imposto. Consignar o imposto do seu IRS ou IVA não tem nenhum custo e é uma forma de ajudarmos uma instituição (ainda mais neste período difícil).

Saiba o que tem de fazer no site das finanças para consignar os impostos.

Consignar IRS ou IVA: Lista de entidades disponível...

Sabia que pode “doar” 0,5% do seu IRS a uma misericórdia, fundação, casa do povo, teatro, centro social e paroquial, igreja, bombeiros e variadas associações? No total são 4.399 as entidades que integram a lista de candidatos a quem pode consignar o seu imposto quando fazem a entrega da sua declaração anual do imposto.

A Consignação dos impostos pode acontecer em dois momentos: antes da entrega da declaração (até 31 de março) e durante a entrega da declaração de IRS (de 1 de abril a 30 de junho).

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos, ou do IRS Automático, a lista das entidades relativamente às quais pode vir a efetuar a Consignação.

Para proceder à indicação dos dados da entidade pretendida, deve selecionar o botão de "Pesquisa" junto ao campo NIF e selecionar a que pretende dentro da Lista de entidades elegíveis. Depois Submeter.

Seja solidário. Consigne, pelo menos, 0,5% do seu imposto e assim ajuda uma instituição. De relembrar que tal ação não tem nenhum impacto no seu IRS ou IVA, nem custo.

Tal como acontece todos os anos, os contribuintes têm de realizar algumas ações em períodos específicos. Os principais prazos do IRS referem-se à verificação de faturas no e-fatura, consulta dos valores das deduções apurados pela Autoridade Tributária (AT), reclamação dos valores das deduções, consignação do IRS e IVA, e entrega da declaração de rendimentos (Modelo 3) ou do IRS automático - saiba mais aqui.

