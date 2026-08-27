Já pode pedir o cheque Cuida-te Nutrição! Saiba o que fazer

A alimentação dos jovens é muitas vezes influenciada por tendências das redes sociais, mitos ou dietas restritivas que nem sempre têm fundamento. Para ajudar a promover hábitos alimentares mais saudáveis, já está disponível o Cheque Cuida-te Nutrição.

O Cheque Cuida-te Nutrição permite aos jovens entre os 12 e os 35 anos ter acesso a consultas de nutrição gratuitas.

O pedido é feito online através do portal gov.pt e requer autenticação com Chave Móvel Digital ou Cartão de Cidadão. No caso dos jovens com menos de 18 anos, é ainda necessário anexar ao formulário uma declaração de consentimento assinada por um dos representantes legais.

Como pedir o Cheque Cuida-te Nutrição?

O processo é simples e pode ser realizado online. Depois de efetuar a autenticação, o jovem deve preencher o formulário e, quando aplicável, apresentar a autorização do representante legal.

O objetivo é facilitar o acesso a acompanhamento especializado e ajudar os jovens a tomar decisões mais informadas sobre a sua alimentação, evitando recorrer a dietas ou conselhos encontrados na Internet sem acompanhamento profissional.

O pedido pode ser feito através do serviço oficial “Pedir Cheque Cuida-te Nutrição” disponível no portal gov.pt.