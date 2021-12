Itália multa a Amazon em 1,13 mil milhões de euros por abuso de poder no mercado

Nas grandes empresas tudo está bem quando corre bem. No entanto, quando assim não é, a exposição e as consequências têm um impacto maior comparativamente às empresas mais pequenas. E foi isso que agora aconteceu com a Amazon.

A Itália multou recentemente a Amazon com uma multa recorde de 1,13 mil milhões de euros, acusando-a de abuso de domínio do mercado.

Itália multou a Amazon por posição dominante no mercado

Segundo informou a agência Reuters nesta quinta-feira (9), as entidades anti truste da Itália revelaram que a Amazon foi multada em, 1,13 mil milhões de euros por abuso de domínio do mercado. Esta multa traduz-se assim numa das mais pesadas impostas a uma gigante de tecnologia norte-americana na Europa.

Por sua vez, a Amazon diz que "discorda veementemente" da decisão da entidade reguladora italiana e, além disso, vai ainda avançar com um recurso.

Esta situação resulta de um crescente escrutínio levado a cabo pelos reguladores, após diversos escândalos sobre privacidade e desinformação, bem como as reclamações levadas a cabo por algumas empresas que indicam que essas mesmas gigantes tecnológicas abusam do seu poder no mercado.

Assim, para além da Amazon, também outros nomes como a Google, Facebook e Microsoft têm chamado a atenção do escrutínio europeu.

O observatório da Itália referiu num comunicado que a Amazon alavancou a sua posição dominante no mercado italiano de serviços de intermediação em mercados com o objetivo de favorecer a adoção do seu próprio serviço de logística, o Fulfillment by Amazon (FBA), por vendedores ativos na Amazon.it.

A autoridade adiantou também que a Amazon vinculou o uso do acesso FBA a um conjunto de benefícios exclusivos, como o selo Prime, o que ajudou a aumentar a visibilidade do mesmo e, assim, impulsionar as vendas na Amazon.it. Como tal, é indicado pela autoridade que "a Amazon impede que terceiros associem o selo Prime a ofertas não administradas pela FBA".

O selo Prime torna mais fácil a venda aos mais de 7 milhões de consumidores fiéis e com gastos mais altos pertencentes ao programa de fidelidade da Amazon.

Pode haver ainda mais penalizações

As autoridades anti truste adiantam ainda que vão impor mais medidas corretivas que estarão sujeitas a análise e revisão.

Já a Amazon afirma que o FBA é "um serviço totalmente opcional" e que a maioria dos vendedores parceiros da empresa não o usa. Num comunicado, a marca refere que "quando os vendedores escolhem o FBA, fazem-no por ser eficiente, conveniente e competitivo em termos de preço". Adianta ainda que "a multa e as soluções propostas são injustificadas e desproporcionais".

A Comissão Europeia afirmou que cooperou de forma estreita com a autoridade italiana, no âmbito da Rede Europeia da Concorrência, de modo a garantir a consistência com as suas duas investigações em curso sobre as práticas comerciais da Amazon.

A primeira investigação iniciou-se em julho de 2019 para avaliar se o uso dos dados confidenciais das lojas independentes que vendem através da Amazon viola as regras da concorrência da UE. Já o segundo foi aberto no final de 2020, com foco no possível tratamento preferencial das próprias ofertas da Amazon e das dos vendedores de mercado que usam os serviços de logística e entrega da empresa.

Nesta quinta-feira, a Comissão referiu que "esta investigação complementa a decisão de hoje da autoridade da concorrência italiana, que aborda a conduta da Amazon nos mercados de logística italianos".