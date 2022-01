iServices e o SLB estão a oferecer um iPhone 13! Mas atenção às fraudes…

A iServices e o SLB têm a decorrer um Giveaway em conjunto para a oferta de um iPhone 13 e de uma Camisola do SLB a quem seguir as respetivas páginas no Instagram.

O Giveaway estará ativo até ao final do dia de hoje às 23:59. Porém, é preciso cuidado com as inúmeras contas fraudulentas que, entretanto, estão a surgir. Esta é uma prática comum com contas de marcas já famosas e prémios aliciantes.

" Fraudes" no Instagram. Como funcionam?

Depois de configurar uma página semelhante, os "golpistas" enviam mensagens privadas aos utilizadores, informando que estes ganharam o giveaway e solicitam detalhes ao mesmo, por vezes incluindo cartão de crédito e informações bancárias… o objetivo é sempre o mesmo: roubar dados!

“Infelizmente, as contas fraudulentas são um grande problema para todos os Passatempo Online - e quanto maior é a marca, maior a probabilidade de atrair os golpistas que a seguem e que irão querer aproveitar o momento em que decorre o passatempo ”, afirma Vânia Guerreiro, diretora de marketing da iServices.

“Já estávamos à espera que o mesmo pudesse acontecer neste passatempo com o SLB. Por esta razão o Regulamento deste Giveaway é muito explícito e tivemos o cuidado de adicionar medidas anti-fraude aos seus termos e condições. Ressalvamos que o Vencedor deste passatempo será contactado, exclusivamente, pela conta oficial do SLB” explica Vânia Guerreiro.

O regulamento pode ser consultado aqui.

O Pplware deixa-vos algumas das principais dicas para evitar fraudes: