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IRS vai ter retenção na fonte reduzida em 50% em novembro. Saiba o que muda

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O Governo anunciou uma redução de 50% nas retenções na fonte de IRS durante o mês de novembro. A medida abrange os salários e as pensões, incluindo o subsídio de Natal pago nesse mês, e pretende antecipar o efeito da descida do imposto aprovada no Parlamento.

IRS vai ter retenção na fonte reduzida em 50% em novembro. Saiba o que muda

Retenção de IRS cai para metade em novembro

De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças, publicado esta terça-feira, 13 de outubro, o Governo decidiu reduzir em 50% as retenções na fonte aplicáveis aos rendimentos do trabalho e às pensões pagos em novembro.

A decisão surge na sequência da aprovação parlamentar de uma nova redução do IRS, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2026. O objetivo é permitir que as famílias sintam mais rapidamente o impacto da descida do imposto, sem terem de esperar pela liquidação anual do IRS em 2027.

IRS vai ter retenção na fonte reduzida em 50% em novembro. Saiba o que muda

A medida inclui também o subsídio de Natal, quando este for pago durante o mês de novembro.

O que acontece em dezembro?

A redução das retenções será temporária. Segundo o Governo, em dezembro voltam a aplicar-se as tabelas de retenção na fonte atualmente em vigor.

O despacho que formaliza a medida já foi emitido e deverá ser publicado em breve.

Os contribuintes vão pagar menos IRS?

A redução das retenções na fonte significa que os trabalhadores e pensionistas abrangidos poderão receber um valor líquido superior em novembro, uma vez que será descontado menos IRS nesse mês.

No entanto, é importante distinguir a retenção na fonte do imposto final a pagar. A retenção corresponde a um adiantamento do IRS ao Estado, pelo que o valor efetivo do benefício fiscal dependerá da situação de cada contribuinte e do acerto anual do imposto.

Com esta medida, o Governo pretende antecipar o alívio fiscal associado à descida do IRS em 2026, reforçando temporariamente o rendimento disponível das famílias.

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Autor: Pedro Pinto
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