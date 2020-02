IRS: Saiba quanto pode deduzir ao validar as faturas

O prazo para validar as suas faturas, relativas a 2019, termina a 25 de fevereiro. O Pplware publicou aqui um guia com toda a informação que necessita. Como é normal todos os anos, ao validar as suas faturas vai ter a possibilidade de deduzir em vários tipos de despesa.

Saiba quanto pode deduzir ao validar as faturas.

É verdade, agora já não há muito que possa fazer até porque a maior parte das faturas já está registada. No entanto, é importante que as valide para assim conseguir harmonizar uma possível “fatura” do próprio IRS.

Tudo o que pode deduzir no IRS em 2019 e quais os limites

No que diz respeito à declaração de IRS de 2019, cada contribuinte deduzir até 250 euros das despesas gerais. Contas feitas, para conseguir usufruir de tal dedução no IRS, o contribuinte tem de apresentar faturas no valor total de 715 euros. Se estivermos a falar de um casal, é possível deduzir no máximo 500 euros.

Outras despesas…

Saúde

Dedução : 15% das despesas de saúde

: 15% das despesas de saúde Limite: 1000 euros

Educação

Dedução : 30% das despesas de educação

: 30% das despesas de educação Limite: 800 euros

Habitação

Dedução : 15% das despesas da rendas

: 15% das despesas da rendas Limite : 502 euros

: 502 euros Dedução : 15% dos juros de créditos à habitação contratados até 31 de dezembro de 2011

: 15% dos juros de créditos à habitação contratados até 31 de dezembro de 2011 Limite: 296 euros

Lares

Dedução : 25% das despesas com lares e apoio domiciliário

: 25% das despesas com lares e apoio domiciliário Limite: 403,75 euros

Despesas Gerais

Dedução : 35% das despesas gerais (ex. combustíveis, vestuário, água, luz)

: 35% das despesas gerais (ex. combustíveis, vestuário, água, luz) Limite: 250 euros por contribuinte

De relembrar que até 25 de fevereiro existe a possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente.

De 15 a 31 de março os contribuintes podem apresentar uma reclamação, caso não concordem das deduções à coleta relativas às despesas gerais familiares e ao benefício pela exigência de fatura apurados pela AT.

