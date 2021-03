Huawei WiFi AX3 – Está a chegar a Portugal o router com Wi-Fi 6

Numa altura em que o teletrabalho e as aulas online são ordem para ajudar a travar a pandemia, as videochamadas, partilha de ficheiros de grandes dimensões, reuniões e exames, fazem hoje parte das vidas familiares e ter uma internet de qualidade em casa é essencial. Isto ainda é mais importante para famílias que necessitam de ter vários dispositivos ligados em simultâneo e em diferentes divisões da casa. Aqui, um bom router é fundamental e a nova proposta da Huawei já com Wi-Fi 6 está a chegar a Portugal.

Conheça melhor este novo produto Huawei WiFi AX3.

Wi-Fi 6 – a evolução

Apesar do Wi-Fi 5 ser o padrão mais utilizado atualmente nos dispositivos, o novo padrão Wi-Fi 6 (802.11ax) começa a ser integrado e, de forma gradual, hoje já está presente em muitos dispositivos inteligentes.

As melhorias relativamente ao Wi-Fi 5 são evidentes, mas o que mais se destaca é a sua rapidez e eficiência. Por exemplo, o Wi-Fi 6 permite ligações 3 vezes mais rápidas, suporta até 4 vezes mais dispositivos sem que a velocidade seja prejudicada de forma substancial, a latência é reduzida em dois terços e há ainda uma redução do consumo de energia de cerca de 30%.

O novo router Huawei WiFi AX3

A pensar na nova Era das comunicações, a Huawei lançou um novo router que já vem então com este padrão Wi-Fi 6 (802.11ax). A empresa aproveitou a sua experiência acumulada em 5G, reconhecida pelo seu papel proeminente na formulação dos padrões Wi-Fi 6, para o desenvolvimento de uma tecnologia pioneira. Falamos no novo router Huawei WiFi AX3.

Ao contrário dos routers tradicionais, o Huawei WiFi AX3 permite ligar vários dispositivos, mantendo grande eficiência. Recordemos que estamos a viver tempos em que as ligações Wi-Fi ganharam uma importância acrescida.

O trabalho e as aulas hoje são partilhadas dentro de casa através da Internet e os routers tradicionais tendem a comprometer as ligações, principalmente quando estão a acontecer videochamadas em simultâneo. Mas há mais. Perante esta realidade há a necessidade de espalhar a família pelas várias divisões da casa e é claro que o sinal do Wi-Fi tende a enfraquecer com a distância ao router e com as paredes.

Compatível com a tecnologia OFDMA Multi-Utilizadores, este router envia dados para vários dispositivos simultaneamente (máximo 4 dispositivos em 2,4 GHz e 16 dispositivos em 5 GHz). Além disso, é capaz de ligar até 128 dispositivos em bandas duplas, ideal para quem tem equipamentos inteligentes por casa. Ou seja, por muito cheio que o espaço esteja, servirá certamente diferentes utilizadores e dispositivos.

Maior cobertura Wi-Fi e ligação a outros routers Huawei

Como o AX3 suporta 160 MHz, quando está ligado a dispositivos que suportam 160 MHz, como os telefones topo de gama da Huawei compatíveis com Wi-Fi 5, tablets e portáteis, a velocidade da Internet aumentará 60% ou mais. Isto oferece assim uma experiência sem precedentes e sem atrasos em dispositivos móveis.

O WiFi AX3 da Huawei suporta ligação sem fios, ligação por cabos de rede e também através de uma rede híbrida que combina a ligação sem fios e por cabo. Após a ligação em rede, os vários routers são agrupados automaticamente sob o mesmo nome de Wi-Fi e a melhor ligação será selecionada automaticamente com base na localização do dispositivo.

De referir que uma vantagem deste AX3 prende-se com o facto de poder ser ligado a outros routers Wi-Fi da marca para expandir a cobertura de rede da sua casa.

O poder dos smartphones Huawei na ligação Wi-Fi

Um exemplo interessante do poder da ligação Wi-Fi deste router aos smartphones Huawei compatíveis com Wi-Fi 6 é o facto destes conseguirem enviar sinais mais fortes de 6 dB ao router AX3 numa largura estreita de banda estável de 2 MHz utilizando a tecnologia Dynamic Narrow Bandwidth, que é baseada na Sinergia de Chipsets.

Os sinais sem fios podem penetrar facilmente em objetos sólidos como paredes e pisos. Isto significa que o telefone terá uma boa receção do sinal Wi-Fi mesmo quando se está a ligar a partir do andar de cima ou de um lugar distante do router.

Especificações Gerais do Huawei WiFi AX3

O Router Huawei WiFi AX3 apresenta-se com um design reto, com quatro antenas e em branco. Dispõe de uma porta Ethernet Gigabit WAN e três entradas Ethernet Gigabit LAN.

Integra um processador Gigahome Dual-core de 1,2 GHz e ligação sem fios 802.11ax/ac/n/a 2 x 2 e 802.11ax/n/b/g 2 x 2, MU-MIMO. A velocidade sem fios é de até 2.976 Mbps (2,4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 2.402 Mbps).

O router pode ser configurado via app Huawei AI Life e tem disponíveis funções e ajustes como Huawei HiLink e protocolo 802.11v, IPv4 / IPv6, PPPoE / DHCP/ endereço IP Estático / métodos de conexão WAN Bridge, temporizador Wi-Fi, Wi-Fi para convidados, limitação de velocidade do dispositivo, filtro de endereço MAC, controlo parental, passagem VPN, entre outros.

No campo da segurança, o utilizador pode contar com Segurança TrustZone, Algoritmos de força anti-bruto, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP, DMZ / Proteção contra ataques DoS.

De referir ainda que existe o botão H que permite o emparelhamento com outros routers, um botão para Reset e ainda um luz indicadora de estado.

O Huawei WiFi AX3 chega esta semana ao mercado nacional por apenas 69,99 € como uma verdadeira aposta na Era do Wi-Fi 6.

Huawei WiFi AX3