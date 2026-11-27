A Cloud One, uma das maiores plataformas de nuvem das forças armadas norte-americanas, foi alvo de uma intrusão informática com impacto em várias operações. A Força Aérea recusou comentar a situação.

Esta sexta-feira, a Reuters avançou que a Cloud One, a plataforma de computação em nuvem da Força Aérea dos Estados Unidos da América (EUA), foi comprometida por hackers. A informação foi avançada por cinco fontes que pediram anonimato, e a agência admite não ter conseguido apurar quem são os autores, qual a extensão total da intrusão ou se foram roubados dados.

O que se sabe sobre a intrusão e o impacto operacional

A intrusão terá sido detetada no último mês, aproximadamente, durante trabalhos de atualização do sistema. Uma das fontes indicou que os atacantes exploraram uma vulnerabilidade de software para chegar ao plano de controlo da plataforma, que descreveu como uma espécie de comando universal. Em teoria, quem lá chegue poderia consultar o estado operacional de aeronaves militares ou a movimentação de peças sobresselentes, embora não seja claro se os atacantes o fizeram.

Uma das fontes referiu ainda que os investigadores chamaram o Cyber Command, a força de cibersegurança das forças armadas norte-americanas, para avaliar os danos, mas este não respondeu aos pedidos de comentário.

A descoberta provocou perturbações em vários níveis. Duas das fontes e uma quarta pessoa familiarizada com o assunto afirmaram que foi suspensa a migração de aplicações administrativas (back-office) para a Cloud One, uma prioridade antiga dos militares.

As atualizações de aplicações já em funcionamento na plataforma foram bloqueadas, impedindo o pessoal da Força Aérea de aplicar correções numa altura em que foi divulgado um novo conjunto de vulnerabilidades de software graves em toda a indústria tecnológica. Uma quinta fonte acrescentou que alguns utilizadores perderam os direitos de administrador.

Em comunicado enviado à Reuters, a Força Aérea declarou que não comenta a postura de segurança, as vulnerabilidades ou o estado operacional de redes e sistemas específicos, e que adota continuamente medidas prudentes para proteger a informação, os sistemas e as capacidades da missão do Departamento da Força Aérea.

Uma plataforma central para a Força Aérea

A Cloud One foi iniciada em 2017 com o objetivo de concentrar as necessidades informáticas da Força Aérea num só local, reunindo recursos de quatro operadores: Microsoft, Amazon, Oracle e Alphabet. A plataforma suporta dezenas de aplicações, entre as quais algumas que gerem dados de pessoal, vencimentos, logística e manutenção, bem como as seguintes:

O sistema Cloud-Based Command and Control , que reúne dados de radares de defesa aérea e outras fontes de toda a América do Norte;

, que reúne dados de radares de defesa aérea e outras fontes de toda a América do Norte; O Theater Integrated Combat Munitions System, que acompanha bombas e mísseis em mais de 200 instalações da Força Aérea em todo o mundo.

A SAIC foi o contratante principal da Cloud One até 2025, ano em que a Leidos assumiu essa função. De acordo com duas das fontes, a Cloud One é uma das maiores plataformas de nuvem das forças armadas dos EUA, e uma das fontes afirmou que uma violação neste sistema é um grande problema.

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