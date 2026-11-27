A app gov.pt continua a ganhar novas funcionalidades e passa agora a disponibilizar mais um documento oficial em formato digital. Saiba qual o novo documento.

Os profissionais do setor do desporto já podem consultar o seu título profissional diretamente no telemóvel. A novidade chegou à aplicação gov.pt e abrange treinadores de desporto, técnicos de exercício físico e diretores técnicos.

A medida permite que os profissionais apresentem uma versão digital do título emitido pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, com a mesma validade legal do documento físico.

Segundo a informação divulgada, esta funcionalidade pretende simplificar o dia a dia de mais de 138 mil profissionais em Portugal, permitindo comprovar as respetivas habilitações de forma rápida, simples e segura, sem necessidade de transportar o documento em papel.

Título profissional disponível em formato digital

A integração dos títulos profissionais na aplicação gov.pt representa mais um passo na digitalização dos serviços públicos em Portugal.

Assim, quem tenha um título profissional emitido pelo IPDJ poderá apresentar a respetiva versão digital através da aplicação, mantendo-se o reconhecimento legal do documento físico.

A funcionalidade abrange diferentes categorias profissionais do setor desportivo, nomeadamente:

Treinadores de desporto;

Técnicos de exercício físico;

Diretores técnicos.

Como consultar o título profissional?

Para aceder ao documento, basta ter a aplicação gov.pt instalada e atualizada no smartphone.

A aplicação reúne vários documentos de identificação e comprovativos digitais, permitindo aos cidadãos ter diferentes documentos oficiais sempre disponíveis no telemóvel.

Quem ainda não utiliza a aplicação pode obter mais informações e fazer o download através do site oficial: gov.pt.